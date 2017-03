Mener Høyre går imot eget landsmøtevedtak – stopper heroinrøyking

I dagens møte i helse- og omsorgskomiteen løftet representantene fra Arbeiderpartiet og Venstre frem et forslag om å endre den såkalte sprøyteromsloven.

I forslaget ville representantene åpne for å røyke stoffer på sprøyterom, la rusavhengige ta annen narkotika enn heroin og endre lovens navn til brukerromsloven.

– Vi ser at 35 prosent av overdosedødsfallene i 2015 var forårsaket av heroin, mens 46 prosent var av andre opiater. Derfor må vi la rusavhengige få bruke annet stoff med helsepersonell til stedet, og under verdige forhold, sier Ruth Grung, medlem i helse- og omsorgskomiteen for Arbeiderpartiet.

SKUFFET: Ruth Grung (Ap) er skuffet over at Høyre valgte å ikke støtte forslaget til Arbeiderpartiet og Venstre. Foto: Sindre Øye Helgheim / NRK

– Forstår de ikke

De to partiene fikk ikke flertall for forslaget sitt, noe som opprører Grung. Hun er skuffet over at Høyre ikke ble med på forslaget. Hun peker på at Høyre på landsmøtet for to uker siden vedtok at partiet ville endre politikken sin på feltet.

– Høyre gikk til valg på å være mer handlekraftig, på å være mer kunnskapsbasert. Jeg forstår de ikke. At de ikke klarer å snu seg når det er en mulighet nå, sier Ruth Grung.

I Høyres partiprogram for neste stortingsperiode (ekstern lenke) står det at de vil «legge til grunn en faglig vurdering av om andre metoder enn injisering av heroin bør tillates på sprøyterom».

Den faglige vurderingen mener Grung er på plass. I forslaget peker Arbeiderpartiet på innspill fra Helse Bergen, som erfarer at brukervanene er endret siden 2004 da dagens sprøyteromslov trådte i kraft.

– Flere i dag bruker andre typer rusmidler i tillegg til opiater, sier Grung. .

VIL HA HØRING: Tone Wilhelmsen Trøen (H) vil ha en ny høring før hun og Høyre går inn for å endre sprøyteromsloven til at man kan røyke heroin. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Høyre vil ha høring

Høyre mener på sin side at de trenger mer dokumentasjon før de vil gå inn for en endring av loven. I deres forslag peker det i en høring om endring i sprøyteromsloven fra 2013, ikke var «foreslått å åpne for inntak av andre narkotiske stoffer enn heroin».

– Vi ber regjeringen å vurdere en ny høring om spørsmålene. Det ligge et godt kunnskapsgrunnlag for en endring av loven, sier fraksjonsleder for Høyre i helsekomiteen, Tone Wilhelmsen Trøen.

– Men forslaget viser til faglige vurderinger som søker endring. Er det ikke paradoksalt at dere kan vedta noe for to uker siden, men så stemmer det ned nå?

– Jo, men nå er det slik at alle programformuleringer omsettes ikke automatisk til reelle politiske vedtak i Stortinget. Mange av forslagene som fremmes trenger en grundigere utredning og et kunnskapsgrunnlag bak før man fremmer konkrete forslag om det, sier hun.