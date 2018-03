Mener det var utypisk av Listhaug

Sjefredaktør i Dagen, Vebjørn Selbekk, er overrasket over Listhaugs avgang. – Jeg tror hun velger å stå oppreist, fremfor å fortsette å beklage. I Facebook-innlegget går hun rett i strupen på Støre og angriper han på et område der han ikke er sterk, nemlig på ytringsfrihet. Det er klart at det er en kampklar Listhaug som går av.