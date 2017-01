To menn på henholdsvis 23 og 24 år er pågrepet og mistenkt for et voldelig ran i Bergen lørdag kveld.

Klokken 20.43 fikk politiet melding om at en mann hadde blitt tvunget inn i en bil og ranet.

– Han ble tvunget inn i en bil. Noen andre kom inn i bilen, og de tar han med seg på en kjøretur. Her ble han utsatt for vold og fraranet gjenstander. Det er snakk om mobiltelefon og lommebok, sier jourhavende jurist Thomas Arntsen i Vest politidistrikt.

Den fornærmede er også i begynnelsen av 20-årene.

Fornærmede vet hvem gjerningspersonene er

Politiet fikk kontroll på bilen i området ved Norges Handeshøyskole i Ytre Sandviken.

– Det ble tatt noen innledende avhør på stedet, men vi har en del arbeid igjen. De sitter i arresten nå, og vil bli fulgt i løpet av dagen, sier Arntsen.

Han forteller at den fornærmede kjenner til gjerningspersonene fra før.

– Han har en viss kunnskap om hvem de er, så det virker ikke som om det er tilfeldig, sier Arntsen.

Den fornærmede mannen skal ikke være alvorlig skadet.