Mann i 20-årene pågrepet i dobbeltdrapssaken

I 23-tiden mandag ble en mann i 20-årene pågrepet i Fana i Bergen. Ifølge politiet skjedde pågripelsen uten dramatikk. Han er den sjette som er pågrepet i saken.

Mannen er siktet for drap eller medvirkning til drap etter at to personer ble funnet døde ved Osavatnet mandag forrige uke.

I en pressemelding skriver politiet at mannen ble brakt inn til politihuset i Bergen. Politiet vil i løpet av dagen forsøke å gjennomføre avhør. Det er foreløpig ikke tatt stilling til om mannen skal varetektsfengsles.