Må laste om 18 tonn fisk

Diesellekkasjen er ryddet opp etter at et vogntog kjørte av fv. 555 ved Skogsvågskiftet i Fjell, og veltet. Vogntoget som ligger på siden utenfor vegbanen, er lastet med 18 tonn fisk. Fisken må lastes over i et annet vogntog før vogntoget kan fjernes, opplyser politiet. Det er usikkert hvor lang tid det vil ta.