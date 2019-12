Legg ned Bergen Frp

Sentralstyret i Framstegspartiet har fredag avgjort at Bergen Frp blir lagt ned. Det bekreftar generalsekretær Fredrik Färber til NRK. – Sentralstyret hadde fått eit forslag frå Vestland om at fylkeslaget tar over alle aktivitetane til partiet i Bergen. Det har sentralstyret godtatt, seier Färber.