Lastebil må løftes av kranbil

Kranbil må til for å få løfta lastebilen som har køyrd utfor vegen i Meland. Det er meldt om glatt veg i området. Lastebilen velta over på sida og sjåføren (19) er sendt til legevakt for ein sjekk. Vegen er open, men kan bli stengd under bilberginga.