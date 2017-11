Lange køar på E16

Bjørkhaugtunnelen mellom Arna og Åsane er framleis stengd, fordi ein vaier heng ned frå tunneltaket. – Entreprenør er no på staden for å rydde, og det er lange køar på begge sider av tunnelen. Anbefalt omkøyring er via Grimen mot Nesttun, seier trafikkoperatør Eirik Rystad Skånøy ved Vegtrafikksentralen.