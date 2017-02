Kvinne ble sendt hjem tross mistanke om hjerteinfarkt – døde tre dager senere

Det var vinteren 2015 at kvinnen i 70-årene kom til sykehuset med smerter i foten. Ved akuttmottaket fikk hun antibiotika og smertestillende. I tillegg ble det tatt hjerteblodprøver på grunn av tidligere hjerteproblemer, skriver BT.

Kvinnen ble sendt hjem uten at prøvene ble sjekket først. Blodprøvene viste mistanke om hjerteinfarkt. Tre dager senere døde kvinnen av nettopp dette.

Helga Arianson Foto: Jørgen Eide / NRK

– Haukeland sykehus får kritikk fordi de ikke har gitt god nok opplæring til turnuslegen i akuttmottaket. Turnuslegen visste ikke at når det blir tatt en blodprøve, så skal en følge opp denne. Det er ikke noe en turnuslege kan vite om hvis vedkommende ikke har fått beskjed om det, sier fylkeslege i Hordaland, Helga Arianson, til BT.

Sykehuset har beklaget hendelsen.

– Dette er en alvorlig hendelse. Vi er lei oss for det som skjedde. Vi har gjort det vi kan for å hindre at dette skal skje igjen, sier John-Helge Heimdal, klinikkdirektør ved kirurgisk klinikk ved Haukeland universitetssjukehus.

«I etterkant av vår avgjerd i saka har sjukehuset meldt tilbake at dei har forbetra rutinane sine for oppfølging av turnuslegar», skriver fylkeslegen på sine nettsider.