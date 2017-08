Kriminalomsorgen får kritikk

Ledelsen i Kriminalomsorgen region vest får kritikk for dårlig kommunikasjon, som er blant årsakene til at det har utviklet seg en tillitskrise blant en del tjenestemenn, ifølge en rapport fra Deloitte som legges frem onsdag. Ledelsen frikjennes for brudd på arbeidsmiljøloven. Rapporten kommer etter flere varslingssaker BA har omtalt.