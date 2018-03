Krev raske kunstgrasgrep

Bystyret i Bergen krev at tiltak for å hindra rømming av gummigranulat frå kunstgrasbaner kjem i gang så snart som råd. Bystyret meiner at ein ikkje kan venta til 2019 med å ta i bruk utstyr som skal hindra rømming, slik byrådet sin handlingsplan legg opp til. Forslagsstillar Jana Midelfart Hoff (H) meiner at byrådet har somla med å setja i verk tiltak.