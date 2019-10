Konkurransetilsynet etterforsker mulig ulovlig prissamarbeid på drivstoff

Konkurransetilsynet opplyser til NRK at grunnlaget for etterforskningen er bransjens egne rapporter til tilsynet, som sendes inn en gang i halvåret.

Det er på bakgrunn av de siste rapportene Konkurransetilsynet har satt i gang en etterforskning.



– Vi skal nå undersøke om det foreligger et brudd på konkurranselovens paragraf 10 om ulovlig samarbeid i form av fastsettelse av priser, sier Marita Skjæveland, nestleder for avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.

ÅPNER ETTERFORSKNING: Marita Skjæveland i Konkurransetilsynet. Foto: Cato Heldal Kristensen / NRK

Særskilt overvåking

Konkurransetilsynet har fulgt nøye med på drivstoffmarkedet gjennom flere år. I 2016 startet tilsynet med særskilt markedsovervåking. Dette var som følge av at tilsynet vurderte at konkurransen i dette markedet var vesentlig begrenset.

Overvåkingen innebærer at aktører i markedet er pålagt å sende inn informasjon om blant annet priser, salgsvolum og innkjøpsvilkår til Konkurransetilsynet på halvårlig basis.

– Det at Konkurransetilsynet åpner en etterforskningssak, innebærer ikke at selskaper under etterforskning er skyldige i lovbrudd, sier Skjæveland.



Konkurransetilsynet vil i det videre arbeidet med saken hente inn ytterligere informasjon for å avkrefte eller bekrefte en mistanke om brudd på konkurranseloven i form av ulovlig samarbeid.

Dersom etterforskningen skulle påvise et ulovlig samarbeid, kan en mulig reaksjon bli at Konkurransetilsynet pålegger opphør eller gir gebyr.

Konkurransetilsynet opplyser at de ikke har anledning til å gå mer konkret inn i den aktuelle saken.

Sju leverandører har levert

Ifølge E24 kommer det i Konkurransetilsynets postlister fram hvem som så sent som i sommer leverte informasjon om prissetting.

Dette er Circle K, Uno-X Energy, St1 Norge, Oljeleverandøren AS, Olje og Energisenteret, Certas Energy og Best Stasjon.

Kommunikasjonssjef Knut Hilmar Hansen i Circle K sier til NRK at de er kjent med at Konkurransetilsynet har åpnet etterforskningssak.

– Vi er opptatt av rettferdig konkurranse og jobber systematisk med å opptre i tråd med alle lover og regelverk til enhver tid, sier Hansen.

Han legger til at Konkurransetilsynet har bedt om opplysninger fra Circle K, men av hensyn til etterforskningen ønsker han ikke å utdype hva de har etterspurt eller hvilken dokumentasjon som er overlevert.

– Vi vil samarbeide med Konkurransetilsynet og gi dem tilgang til den informasjonen de etterspør, sier Hansen.

– På høy tid med gransking

Økonomiprofessor Frode Steen ved Norges handelshøyskole (NHH) mener det er på høy tid at Konkurransetilsynet gransker aktørene i drivstoffmarkedet.

– Vi har sett en økning av marginene i bransjen over tid. I tillegg har vi sett en tydelig styring av pris gjennom prisstøttesystemer og anbefalte priser. I dag kan det se ut som at det er Circle K som er markedsleder. Når de endrer sine anbefalte priser, ser det ut til at resten av bransjen følger etter og øker prisene tilsvarende, sier Steen.



– Tror du det er noen kontakt mellom de ulike aktørene?

– Med det systemet de har i dag trenger de ikke å ha kontakt med hverandre, så det er vanskelig å spekulere i.



– Hva ser Konkurransetilsynet etter?



– Det er to ting de går etter. Det ene er eventuell kontakt mellom partene, der man analyserer e-poster og den typen ting. Det andre man analyserer er priser og prisutvikling, samt hvordan prissystemene fungerer internt i bransjen, sier Steen.