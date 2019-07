Innen 2022 vil Telenor fase ut kobbernettet som tidligere har vært hovednettet for fasttelefoni og bredbånd. Dette kan by på konsekvenser for de som bor på steder med dårlig dekning.

Årsaken til utfasingen er at kobbernettet er utdatert, dyrt å vedlikeholde, og skal erstattes av ny teknologi.

En liten halvtime utenfor Bergen sentrum, på Unneland i Arna, har Bjørndal hverken 4G eller fiberdekning. Et ustabilt og tregt kobbernett er per i dag det eneste alternativet.

– Vi har fått beskjed om at dersom kobberlinjene blir ødelagt, blir de ikke fikset igjen. Da når vi ikke ut til omverden lenger, forteller Bjørndal som er en av flere kunder som er avhengig av fasttelefonlinjen.

INGEN NETTVERK: – Ting som BankID kan vi bare glemme, sier Elisabeth Bjørndal. Foto: Ole Kollstrøm Heilevang / NRK

Ifølge Telenors dekningskart er store deler av Kyst-Norge og flere små steder uten 4G-dekning.

– Problematisk

I fjor dro Bjørndal i gang en underskriftskampanje for å få bedre dekning og alternativer til det gamle kobbernettet. På kort tid var det kommet over 400 underskrifter.

– Jeg tror ikke vi blir tatt på alvor fordi vi ikke er mange nok kunder.

Ifølge Nasjonal kommunikasjonsmyndighet får avviklingen av kobbernettet potensielt betydning for 80.000 fastttelefon- og bredbåndskunder fordelt på 365 kommuner.

De rundt 40 husstandene langs Gullfjellsvegen på Unneland står i fare for å være helt uten nett- og telefontilgang dersom kobbernettet blir ødelagt.

FRUSTRERENDE: – Du får gjerne meldingen dagen etter du skulle hatt den. Det er klart det er problematisk, sier Bjørndal. Foto: Ole Kollstrøm Heilevang / NRK

– Dette går utover alle som ferdes og bor her. En kan jo ikke tvinge folk til å flytte mer sentralt for å få dekning. Det er vanskelig å få internett, og tidvis vanskelig å få ringt ut. Det er klart at det er problematisk, sier Bjørndal.

Prisøkning

Jarle Viken er styrer i barnehagen på Unneland.

– Jeg synes det er ganske stusslig at vi i 2019, i Norges nest største kommune, sliter med å bruke internett. Det er klart at å bruke internett i barnehagen er viktig, og det skulle jo absolutt være mulig.

STUSSLIG: – Alt man skal bruke internett til, er vanskelig. Det er stusslig i Norges nest største kommune, mener Jarle Viken. Foto: Ole Kollstrøm Heilevang / NRK

Han forteller at Telenor har varslet at prisene skal øke med opp til 70 kr per måned for bredbånd over kobbernettet, fordi nettet er dyrt å drive.

– I tillegg til at nettet er treigt og dårlig, skal vi nå måtte betale mer for nettet, uten noe annet alternativ. Det er en utrolig dårlig løsning.

– Jobber med løsninger

Informasjonssjef i Telenor, Magnus Line, bekrefter at prisen vil øke for de gjenværende kundene på kobbernettet.

Han forteller at Telenor jobber med å finne løsninger for dem som befinner seg utenfor god 4G- eller fiberdekning.

– Vi vil strekke oss for å påse at også disse kundene kommer over på en ny og robust bredbåndsteknologi, sier han.

DYRT: Det er dyrt å levere bredbånd til de få gjenværende kundene på kobbernettet, ifølge Magnus Line i Telenor. Foto: Martin Fjellanger/Telenor

For halvannet år siden foreslo Telenor et samarbeid med Bergen kommune for å finne løsninger for områdene rundt Unneland, ifølge Line.

– Selv om Bergen kommune avslo et samarbeid den gang, har vi fortsatt dialog med kommunen for å kunne oppgradere mobildekningen i området. Vi snakket sammen allerede i mai og håper å finne løsninger, forteller han.

Les også: Vestland, Agder og Troms/Finnmark blir dei tregaste fylka for både innbyggjarar og bedrifter når det gjeld datahastigheit.