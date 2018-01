Kjørt til Haukeland etter ulykke

Politiet opplyser at personen involvert i ulykken ved Mundalsbergtunnelen er bevisst og blir kjørt til Haukeland sykehus. Bilen har kjørt gjennom autovernet nord for tunnelen på E39, og ligger i bratt terreng 50 meter ned i skråningen. Brannvesenet er på stedet for å sikre bilen.