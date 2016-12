Kaoset på fjellovergangene fortsetter fredag

– Det har kort oppsummert vært en dag med kraftig vind og vær på fjellet. Kombinasjonen av nedbør og stiv kuling har ført til at vi i perioder i ettermiddag har innført kolonnekjøring på stort sett alle overganger, sier trafikkoperatør Tom Hansen i Statens vegvesen til NRK.

Han følger nøye med på værmeldingene for morgendagen, og sier at folk som skal over fjellet må belage seg på venting og kolonnekjøring flere steder.

– Det ser ut til at blir lite fri ferdsel over fjellene. Vinden fortsetter utover kvelden og morgendagen. Aller verst ser det ut til å bli på Hardangervidda, som vil få mye vind og nedbør. Det er lite trolig at det åpnes for kolonnekjøring for personbiler der med det første.

Dette er status på fjellovergangene torsdag kveld, ifølge Statens vegvesen.

E134 Haukelifjell: Kolonnekjøring.

Kolonnekjøring. Rv7 Hardangervidda: Stengt for personbiler, mens det er kolonnekjøring for kjøretøy over 7,5 tonn.

Stengt for personbiler, mens det er kolonnekjøring for kjøretøy over 7,5 tonn. RV 14 Strynefjellet: Åpent for vanlig trafikk, men kan bli innført kolonnekjøring på kort varsel.

Åpent for vanlig trafikk, men kan bli innført kolonnekjøring på kort varsel. Fv 27 Venabygdsfjellet: Kan bli stengt på på kort varsel på grunn av uvær, og blir uansett stengt for natten klokken 22.

Kan bli stengt på på kort varsel på grunn av uvær, og blir uansett stengt for natten klokken 22. RV 52 Hemsedalsfjellet: Kolonnekjøring.

Kolonnekjøring. E 16 Filefjell : Åpent.

: Åpent. Fv 50 Hol-Aurland: Biler som har stått lenge og ventet får kjøre over fjelltet, etter at det har vært stengt i kveld.

Biler som har stått lenge og ventet får kjøre over fjelltet, etter at det har vært stengt i kveld. RV 13 Vikafjellet: Stengt på grunn av uvær, og forblir stengt gjennom natten.

Stengt på grunn av uvær, og forblir stengt gjennom natten. Fv 53 Tyin-Årdal: Åpent for normal trafikk.

Åpent for normal trafikk. E 6 Dovrefjell : Åpent for vanlig trafikk.

: Åpent for vanlig trafikk. Fv 51 Valdresflye: Nattestengt kl. 20:00-08:00. Kan bli stengt på kort varsel.

Nattestengt kl. 20:00-08:00. Kan bli stengt på kort varsel. Vinterstengt: I tillegg er mange fjelloverganger stengt for vinteren.

Utfordrende kjøreforhold

– Det har ikke vært noen ulykker i dag, men en del tunge kjøretøy har slitt på glatten, sier Hansen.

SÅPEGLATT: Kjøreforholdene over Hemsedalsfjellet er vanskelige torsdag kveld. Her er et av vogntogene som har satt seg fast. Foto: NRK-tipsar

Han oppfordrer bilister til å være tålmodige, selv om det mange steder går sakte over fjellene.

– Det er utfordrende kjøreforhold, og man må avpasse farten. Å prøve på noe tull som å kjøre forbi et par biler, er veldig unødvendig. Vær heller tålmodig og gled deg til dagene som kommer, sier trafikkoperatøren.

Hansen sier det er viktig at alle som skal ut på vinterveiene har med seg nok mat og varme klær.

– Og man må beregne god tid. Filefjell og Haukelifjell er rent fremkommelighetsmessig de veiene jeg ville valg om jeg skulle over fjellet i morgen, sier Hansen.

KOLONNEKJØRING OGSÅ I MORGEN: Det blir trolig kolonnekjøring på mange fjelloverganger også i morgen, opplyser Statens vegvesen. Foto: Jan Christian Jerving / NRK



– Svært glatt

Riksveg 52 over Hemsedalsfjellet er normalt sett en av de raskeste veiene mellom Vestlandet og Øststlandet, men torsdag kveld ble det en del venting på kolonner for bilistene som skulle over fjellet.

– Det er lettere kaos i kolonnen, og svært glatt, sier Nina Broch Mathisen, som sammen med ektemannen er med i kolonnen som kjørte fra Borgund litt før klokken 16.30 torsdag ettermiddag.

– Vi måtte vente rundt en time før vi fikk kjøre. Det blir spennende å se hvordan forholdene er innover fjellet. Det ser ganske rufsete ut, sier Broch Mathiesen.

MÅTTE VENTE: Nina Broch Mathisen er en av dem som har ventet på kolonnekjøring i ettermiddag.

Nedbør og mye vind

Vind og mye nedbør har preget Vestlandet og Sør-Norge torsdag.

– Det er nokså mye vind fra sørvest, stiv og til dels sterk kuling på kysten og i utsatte steder i fjellet. Og det kommer regn- og haglbyger jevnt, sa vakthavende meteorolog Frode Hassel til NRK torsdag ettermiddag.

Vinden vil vedvarer utover kvelden og morgendagen, forteller meteorologen.

– Jeg tror ikke det skjer store endringer, men det går mot en liten minking i natt. Hvis man skal noe sted, er det kanskje tidlig på dagen i morgen som er mest ideelt, da minker vinden litt, før den tar seg opp igjen, sier Hassel.

Fulle tog

Selv om det kan være fristende å ta toget over fjellet på grunn av de vanskelige kjøreforholdene, er det ikke sikkert man får plass.

– Det er veldig få ledige billetter nå, men det dukker opp enkelte innimellom, sier kommunikasjonsdirektør Åge-Christoffer Lundeby i NSB.

– Man bør være fleksibel på avreisetidspunkt, og ikke forvente å sitte store grupper samlet på toget. Vi har satt inn alt vi har av ekstrakapasitet, men det er ekstremt mange som har bestilt billett i år, sier Lundeby.