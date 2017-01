Jusprofessorer om Monika-anken: – Svært uvanlig at dette skjer

Donatas Lukosevicius, som er dømt til 18 års forvaring for drapet på Monika Sviglinskaja, ønsker fortsatt å anke drapsdommen.

Det meldte TV 2 i dag. Den domfelte 34-åringen har også byttet forsvarer, fra advokat Aasmund Sandland til advokat John Christian Elden.

Ifølge Elden hevder Lukosevicius at han aldri trakk anken, slik statsadvokat Benedicte Hordnes opplyste i en pressemelding tirsdag.

– Vi forholder oss til at vi har fått en ankeerklæring hvor Lukosevicius har undertegnet på at han trekker anken, sier Hordnes til NRK.

Det er når høyesterett som skal vurdere om det blir en ankesak.

Fakta om Monika-saken og dommen Ekspandér faktaboks Åtte år gamle Monika Sviglinskaja ble funnet død i hjemmet på Sotra 14. november 2011. Ni måneder senere ble saken henlagt som trolig selvmord.

Moren, Kristina Sviglinskaja, ba tidligere Kripos-etterforsker Asbjørn Hansen se på saken. Han kritiserte henleggelsen.

I mai 2014 gjenopptok Hordaland politidistrikt etterforskningen. I oktober samme år ble morens tidligere samboer, litauiske 34 år gamle Donatas Lukosevicius, pågrepet.

Rettssaken startet i Nordhordland tingrett 30. mai i år. Lukosevicius er tiltalt for drap under særdeles skjerpende omstendigheter. Han nekter skyld.

I fjor ga politimannen og varsleren Robin Schaefer ut en bok der han kritiserer Hordaland politidistrikts håndtering av saken. Spesialenheten for politisaker har ilagt Hordaland politidistrikt en bot på 100.000 kroner for grov uforstand i tjenesten.

Onsdag 22. juni la påtalemyndigheten ned påstand om 18 års forvaring med 10 års minstetid for Lukosevicius, som er straffedømt flere ganger i Litauen.

Mandag 25. juli 2016 ble Donatas Lukosevicius dømt til 18 års forvaring for drapet på Monika Sviglinskaja. Kilde: NTB

– Svært uvanlig

Ørnulf Øyen, professor i jus ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) beskriver dagens vending i Monika-saken som svært spesiell.

– I straffesaker vil de fleste som har anket stå for det. Det er veldig sjeldent at man først har anket, så trekker anken, og så ønsker å anke igjen. Jeg har ikke statistikk på dette, men det er sjeldent, sier Øyen.

Heller ikke professor i rettsvitenskap Asbjørn Strandbakken ved UiB kan komme på lignende tilfeller.

– Det hender det er en problemstilling i forbindelse med ulike typer forelegg, at man først har godtatt forelegget men senere ombestemmer seg. Men det er veldig sjelden det skjer i denne typen straffesaker, sier han.

– SPESIELT: Jusprofessor Ørnulf Øyen sier at det er uvanlig at en at det etter at en anke er trukket blir hevdet at den ikke er det. Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

Må vurdere omstendighetene rundt

Øyen forklarer at det avgjørende for om det blir en ankesak, er omstendighetene rundt hvordan Lukosevicius trakk anken tirsdag.

– Hvis Lukosevicius mener at han ikke har trukket anken på en gyldig måte, kan han anke beslutningen om å heve saken inn for høyesterett for å få den endret. Får han det, vil den opprinnelige ankesaken fortsette, sier Øyen.

– Men hvis han rettsgyldig har trukket anken sin, og var klar over hva det innebar, vil det være vanskelig å endre avgjørelsen om å heve saken, fortsetter han.

Strandbakk sammenligner vurderingene som skal gjøres med vurderinger man gjør for å avgjøre om et testament er gyldig.

– Man må se på omstendighetene rundt begjæring om å heve ankesaken. Det går på å se etter mangler ved underskriften, den mentale tilstanden hans, at han ikke var utsatt for press og at han var klar over konsekvensene, sier han.

– Lite trolig at han får gjennom en ny anke

Øyen forteller at det går an å anke en sak på nytt, men at det er svært lite sannsynlig å få en ny anke prøvd.

– En ny anke kommer i dette tilfelle lenge etter at ankefristen har gått ut, som er to uker etter at dommen er forkynt. Da vil det være veldig vanskelig å få en ny ankesak, sier Øyen.