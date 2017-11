Episenteret til skjelvet, målt til styrke 3,8, ligger i havet like vest for Kollsnes-anlegget til Statoil i Øygarden.

– Det smalt noe helt forferdelig. Jeg trodde hele anlegget skulle gå ad undas, sier en ansatt NRK snakker med som ikke ønsker å stå frem med navn.

Først trodde man at det var en sprengning.

– Men rystelsene varte mye lenger enn en sprengning, sier den Statoil-ansatte.

Førsteamanuensis Mathilde Sørensen ved UiB i Bergen, bekrefter at det kan være snakk om det sterkeste skjelvet på ti år i Norge.

– Det er et av de kraftigste skjelvene vi har hatt i norsk sammenheng. Jeg har ikke eksakte data ennå, men det kan være det sterkeste på ti år, sier hun til NRK.

– Blokken ristet

Beredskapstroppene både ved Kollsnes- og Sture-anlegget møttes etter skjelvet, forteller pressekontakt Elin Isaksen i Statoil.

– De gikk over anleggene, men fant ingenting galt. Dette er robuste anlegg som er bygget for å tåle forholdene her på Vestlandet, sier hun.

Men jordskjelvet var en spesiell hendelse, ifølge Isaksen.

– De kjente rystelsene godt, sier hun.

LIKE VED STATOIL: Her på gassanlegget til Statoil på Kollsnes merket man skjelvet kraftig. ARKIVFOTO Foto: Charlotte Haarvik Sanden / NRK

– Det var skikkelig ekkelt. Først var det ett smell, og så et smell til. Hele blokken ristet, sier Richard Sørensen, bosatt på Ågotnes i Fjell kommune til NRK.

På UiB sin jordskjelvside bekreftes jordskjelvet i dag. Den angir at skjelvet er omtrent 15 kilometer dypt i havet.

«I morges kl. 09:46 vart det registrert eit jordskjelv på dei seismiske stasjonene i det norske seismiske nettverket (NNSN). Jordskjelvet er førebels lokalisert til 60.545N 4.716Ø med magnitude 3.8. Skjelvet er kraftig følt i hele bergensområdet. Dersom du har følt jordskjelvet kan dei fylla ut spørreskjemaet på nettsida skjelv.no under siste jordskjelv.»

Denne stedsangivelsen betyr at episenteret skal ligge like vest for Kollsnes-anlegget i Øygarden.

Også på jordskjelv.no er det lagt ut info om skjelvet, som har gitt utslag på Norsar sine seismiske stasjoner på Åknes på Sunnmøre og ved Rena i Hedmark.

SUNNMØRE OG HEDMARK: Slik ser målingene til Norsar på målestasjonene ved Åknes på Sunnmøre og Rena i Hedmark.

Verken politiet eller brannvesenet har fått konkrete meldinger om skjelvet.

Merket flere steder på Vestlandet

NRK har fått mange telefoner fra ulike stedet i fylket om skjelvet.

Reidar Aasheim i Ytre Arna er en av dem som merket skjelvet hjemme.

– Huset ristet, taklamper som er skrudd fast, sto og klirret. Hele huset skranglet rett og slett, sier Aasheim.

Også Linn Borlaug Grønning, som jobber ved Linn Bad i Vik merket skjelvet.

– Jeg satt her og jobba og brått kjente jeg at stolen min rista. Det skjedde to ganger. Jeg kjente det skikkelig i beina. Da jeg gikk ut i gangen kom alle kollegaene mine også ut. Vi hadde alle merka den samme ristinga, forteller Grønningen.

–Var du redd?

– Nei, det var ikke så sterkt at jeg var redd. Vi er heldige som bor i et land der jordskjelvene ikke blir farlig sterke, sier hun.

