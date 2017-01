– Viste frem en kniv og sa «give me the money»

Politiet i Bergen har satt inn store ressurser i jakten på en mann som forsøkte å rane en kiosk i Christies gate torsdag morgen. Meldingen kom til politiet klokken 05.59.

Mannen truet en ansatt med kniv, men ingen ble skadet i ransforsøket. Den ansatte blir ivaretatt av politiet.

Knivmannen fikk ikke med seg noe fra kiosken.

KIOSKEN: I denne 7-eleven-kiosken i krysset Christies gate/Håkonsgaten forsøkte en mann å rane til seg penger med kniv. Ingen ble skadet i forsøket, og mannen fikk ikke med seg noe ransutbytte. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Mann rundt 20 år

Politiet har gått ut med følgende signalement på mannen:

Cirka 20 år

Cirka 185 cm høy

Tynn kroppsbygning

Blå regnjakke

Ved 07.15-tiden torsdag hadde politiet avhør med en ansatt inne i kiosken, som ble stengt etter ransforsøket.

– Fikk ikke pengene, og forsvant

– Det kom en person inn og ville ha penger. Han hadde vist frem en lommekniv og sagt «give me the money». Den ansatte mener at det er en norsk person. Han fikk ikke pengene, og forsvant ut igjen, sier operasjonsleder Morten Kronen i Vest politidistrikt.

Mannen forsvant i retning mot Nygårdshøyden. Klokken 07.30 leter politiet fortsatt etter mannen i sentrum. Operasjonsleder Kronen sier at de ikke er bekymret for at mannen er på frifot.