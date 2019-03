Isras trefte passasjertog på Bergensbanen: – Toget blei pepra frå alle sider

Eit passasjertog på veg frå Drammen mot Bergen blei treft av store mengder is i Finsetunnelen like før klokka 14.30 sundag ettermiddag.

Fem rruter på eit vognsett blei knuste, i tillegg førte raset til ein luftlekkasje på toget.

– Eitt vindauge blei også sokke inn. Me har flytta passasjerane frå vogna der det skjedde og stengd av deler av vogna, seier pressevakt i NSB, Nina Schage.

– Høyrdest ut som me køyrde inn i eit ras

Det var 473 reisande om bord då raset trefte toget. Ingen blei skadde, opplyser pressevakta.

NRK-journalist Christian Lura sat om bord i toget. Han omtalar hendinga som dramatisk.

– Det høyrdest ut som me køyrde inn i eit ras. Toget blei pepra frå alle sider med det som høyrdest ut som stein.

KNUST: Det låg strødd med knust glas i kupeen etter raset. Heile vogna blei stengd av. Foto: Christian Lura / NRK

Han fortel at toget blei ståande på Hallingskeid medan skadane blei reparerte.

Toget var 90 minuttar forseinka, og blei ytterlegare forseinka på grunn av hendinga.

– Me går ut frå at det var raset som var årsaka til luftlekkasjen. Det blei reparert raskt. No går trafikken etter det eg forstår som normalt, men dette toget er forseinka, seier Schage.

Ifølge Lura går det framleis sakte i retning Bergen.

– Me køyrer framleis med kraftig redusert fart frå Myrdal, opplyser han til NRK like før klokka 15.30.

STENGDE AV: Deler av vogna som blei treft blei stengd av etter hendinga. Foto: Christian Lura / NRK

– Sjeldan at det rasar i tunnel

Pressevakt Dag Svinsås i Bane Nor seier det er høgst uvanleg at passasjertog blir treft av issprang frå tunnelar. Det er Bane Nor som har ansvaret for infrastrukturen på jernbanen.

Han poengterer at det er snakk om is inne i tunnelen som har blitt slått opp då toget køyrde gjennom.

– Me har jamlege kontrollar, så dette skjer veldig sjeldan. Me avklarer no kor det har svikta og har folk på veg for å vurdera staden, seier Svinsås.

– Det er tydeleg at noko har skjedd her.

I ein tidlegare versjon av denne saka skreiv NRK at hendinga skjedde i Hallingskeidtunnelen. Det rette er Finsetunnelen.