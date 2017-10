Ingen betring i køane

Køane står framleis frå Askøy og Sotra, etter at Lyderhorntunnelen vart stengd. – Det går også sakte inn på omkøyringsvegen via Loddefjorddalen. Det er førebels ingen teikn til at det begynner å løyse seg opp inn mot Bergen, seier trafikkoperatør Hanne Nordheim.