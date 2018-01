Ingen alvorleg skadd i trafikkuhell

Det skal ikkje vere snakk om alvorlege personskadar etter at ein bil og ein lastebil var involvert i eit trafikkuhell i Olsvik. – Etter litt leiting fann vi dei to køyretøya ved avkøyringa til Kjøkkelvik. Ein av dei involverte klager på smerter, men det er truleg ikkje alvorleg, seier operasjonsleiar Bjarte Rebnord i politiet. Hendinga skapar ikkje problem for trafikken elles.