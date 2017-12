Ikke så ille som varslet på Vestlandet, men heftig i Nord

I går, torsdag meldte Værvarslinga på Vestlandet om et mulig ekstremvær på Vestlandet. Ifølge vakthavende meteorolog, Gunnar Livik vil enkelte regioner fortsatt kunne klassifiseres som ekstreme, men det gjelder ikke for hele fylket.

– Det er fortsatt snakk om 100–150 millimeter nedbør fra i kveld til sent ettermiddag i morgen, sier Livik. Den mest intense nedbøren vil komme i løpet av ettermiddagen på lille julaften for Hordaland sin del, sier Livik.

Storm i nord

Det blir verre i nord, hvor det er meldt liten til full storm i løpet av morgendagen.

– Spesielt Nord-Trøndelag og Helgeland er det meldt kraftig vind, samt en del nedbør.

I de to nordligste fylkene ser det lysere ut.

– Det er mye bra vær i de to nordligste fylkene, med mindre vind, melder vakthavende meteorolog.

– Bra med vind i fjellet

Det er Obs- varsel for Møre og Romsdal og Sogn Fjordane for i morgen, men det er ifølge Livik ventet at nedbøren avtar utover kvelden.

I fjellområdene blir det bra med vind ut kvelden i morgen, med regnbyger som når høyt til fjells.

– Det vil bli regn helt opp til 700 meter. Nord på Østlandet vil det bli mulighet for regn som fryser på bakken.

Kan komme snøbyger på Vestlandet

Ifølge Livik vil det bli betydelig mindre nedbørsmengder på Vestlandet fra i morgen kveld. Det er ventet nedbør hver dag helt frem til onsdag, men så kan temperaturene synke.

– I løpet av tirsdag til onsdag i neste uke blir det kjøligere og kan gå over til snøbyger. Det ser ut som det kan komme en lysning på torsdag neste uke, men det er svært usikre prognoser, sier Livik.