Hun er Norges første kvinnelige fregattsjef: – På høy tid

– Det er veldig mange dyktige kvinner i Sjøforsvaret. Vi har hatt kvinnelige sjefer på andre fartøystyper før, og jeg er heldig som blir det på fregatt, sier Iris Fivelstad til NRK.

Fredag ble hun Norges første kvinnelige skipssjef på fregatten KNM Otto Sverdrup, i en høytidelig seremoni på Sjøforsvarets marinebase Haakonsvern.

Fivelstad blir med dette øverste kommanderende på et av Norges mest avanserte kampsystem og sjef for et mannskap på 130 personer.

HAAKONSVERN: Overtakelsen fant sted fredag på Haakonsvern militærbase i Bergen. Foto: Renate Hamm / NRK

– Kvinneandelen har vært for lav

Tall fra Forsvarets årsrapport viser at det i 2016 var 20 kvinner i øverste ledersjikt. Fire av dem var på generalmajor-/kontreadmiralsnivå, som er blant de høyeste gradene i forsvaret.

Fivelstad sier hun tenker lite på at hun er den første kvinnen i en slik rolle.

– Jeg får ofte spørsmål om det, men må innrømme at av og til så er det andre ting jeg kanskje kunne tenke meg å snakke mer om.

– Det var på høy tid. Kvinneandelen vår har vært for lav, og det er veldig godt å få sånne gode forbilder som Fivelstad, sier sjef i Sjøforsvaret Nils-Andreas Stensønes.

Stensønes beskriver rollen som fregattsjef som utfordrende, men han mener Fivelstad har de kvalitetene som trengs.

VELGER ALLTID DE BESTE: Sjef i Sjøforsvaret, Nils-Andres Stensønes. Foto: Renate Hamm / NRK

– Vi velger alltid de beste, og nå er det Iris som var den best kvalifisert til denne jobben. Jeg er sikker på at det blir det beste for Norge og for Sjøforsvaret.

Leder Nato-styrke

KNM Otto Sverdrup er en fregatt i Nansen-klassen. Fartøyet er nylig tilbake i Norge etter å ha ledet den stående Nato-styrken «Standing Nato Maritime Group 1» fra juli og ut året i fjor.

Natos stående maritime styrke er en av fire flernasjonale styrker bestående av fartøyer fra ulike allierte land.

Fartøyene er tilgjengelig dersom Nato har behov for å gå inn i en operasjon, og fungerer også som en del av Natos reaksjonsstyrker.

KNM Otto Sverdrup er en av de fem fregattene i Nansen klassen. Foto: Thor Amund Hagen / NRK

Lang karriere i Sjøforsvaret

Fivelstad har en lang karriere bak seg i den norske marinen. Hun gikk rett fra Befalsskolen for Marinen og over på Sjøkrigsskolen.

Så langt har hun vært to ganger i Nato-styrken, og deltatt på en stor marineøvelse rundt Hawaii sammen med USA. Fivelstad har seilt syv år på fregattene i Nansen-klassen, to år på dem i Oslo-klassen og to år på ubåt.

Hun har i tillegg jobbet med taktikkutvikling på KNM «Tordenskjold», Marinens maritime krigsføringssenter.

Fivelstad følger i rekken av norske kvinnelige sjefer i forsvaret. Før henne ble Solveig Krey verdens første kvinnelige sjef på en ubåt og Tone Størksen sjef for et minejaktfartøy.