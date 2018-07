Dennis er en snart ni år gammel golden retriever. Glad i å svømme har han alltid vært. Spesielt når han og familien ferierer på landstedet på Vikanes i Lindås i Hordaland.

– Det begynte med at barna likte å bade, sier eier Venke Opedal.

– Da de hoppet uti fikk de alltid en Kvikk Lunsj fra turistbåten «White Lady», som den gang trafikkerte fjorden med turister. Det tok ikke lang tid før også Dennis ville være med på moroen.

POSERER VED FJORDEN: Dennis er ni år gammel. Golden retrieveren elsker å bade. Foto: Privat

Står alltid klar

Etter som årene gikk og barna vokste til, syntes de ikke det var like moro å legge på svøm når båten kom. Dennis har imidlertid fortsatt smaken på å kaste seg ut i det våte element.

Det er Rødne Fjord Cruise som nå trafikkerer ruten.

– Nå i ferien passerer de oss to ganger om dagen. Da står Dennis klar. Han kaster seg i vannet, svømmer ut til båten, og henter posen med sjokolade.

Sjokolade er ikke bra for hunder. Derfor må Dennis levere fra seg posen. I stedet får han hundesnop i belønning, mens de tobeinte kan sette tennene i sjokoladen.

– Har det i genene

– Golden retrievere er i utgangspunktet opplært til å svømme for å hente fugl på sjøen som eierne har skutt. Derfor er nok dette noe han har i genene sine, sier Venke Opedal.

Allerede når båten er langt ute i fjorden står Dennis klar. Han er svært så ivrig. Eierne må faktisk holde han igjen til båten er kommet nærmere.

– Han blir helt elektrisk når han hører båten komme, sier Opedal.

Jubel og applaus

Turistene på båten liker opptrinnet med Dennis ved Vikanes.

– Det er alltid høy stemning og stor applaus når han henter posen, sier Venke Opedal.

Også for Rødne Fjord Cruise og mannskapet på båten «Rygertroll» er dette et artig innslag.

– Passasjerene setter veldig stor pris på det hele, sier kaptein Stein Ingar Jansen.

– Vi legger turen innom så snart vi ser at det er folk på hytten. Det er kjekt å se hvor glad Dennis blir når han hører lyden av båten.

Kapteinen forteller at det som oftest er to pakker Kvikk Lunsj de hiver uti vannet. Sjokoladene er pakket inn i en oppblåst vaskehanske slik at pakken ikke skal synke.

– Nå ser vi også at det er kommet opp et eget banner på land, med adressen til Dennis sin egen instagramside. Et tydelig tegn på at han er populær, sier kaptein Jansen.