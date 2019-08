HEF sto bak flaggaksjon på Bømlo

Human-Etisk Forbund avslører i dag overfor NRK at det var de som sto bak gårsdagens regnbueaksjon på Bømlo. Den kom som en reaksjon på at Partiet De Kristne anmeldte kommunen for å heise regnbueflagget på rådhuset. – Det menneskesynet som er så viktig for oss blir truet. Vi må stå opp mot små og store krefter som vil begrense menneskers frihet til å elske, sier generalsekretær Trond Enger til NRK.