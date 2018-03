Har samla inn over to millionar til motaksjon mot Listhaug

Omstridt Facebook-side var nede etter Listhaug-oppfordring Det starta som ein idé frå ein enkeltperson som reagerte på bileta av blomsterhaugen på kontoret til justisministeren.

– Eg leita etter litt håp på Facebook i går, for eg var fortvila over at Listhaug var så stolt for alle blomane ho hadde fått, seier Camilla Ahamath.

Då såg ho at nokon hadde tatt initiativ til å samla inn blomar til leiar Bjørnar Moxnes i partiet Raudt som fremja mistillitsforslaget mot Listhaug.

– Men eg tenkte at blomar visnar så fort. Me må gjera noko anna. Ein motaksjon til dei idiotiske blomane, rett og slett, seier Ahamath.

BLOMEHAUGEN: Justisministeren viste fredag fram blomehelsingane ho hadde fått tilsendt til kontoret sitt. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Du unnar henne ikkje blomar?

– Jo, eg unnar henne ein haug med blomar som visnar. Eg håpar dei tar bilete når dei blir kasta i søppelet, óg.

– Dette trong me no

Ho la ut oppmodinga på Facebook fredag kveld. Då NRK møter henne laurdag klokka 16, er det samla inn nesten 1,5 millionar kroner, og 7100 personar har gitt bidrag.

– Det er heilt vanvittig. Fantastisk! seier initiativtakaren.

– Dette trong eg no, og det trur eg alle andre gjer, óg. Å sjå at kjærleiken vinn over hatet. Folk er så lei hatretorikken og at dei høgreekstreme gruppene fekk så mykje merksemd på grunn av dei blomane. Me skal visa – igjen og igjen – at me er fleire enn dei. At me ønskar eit varmare samfunn, seier Ahamath engasjert.

– Kvifor innsamling til Leger utan grenser – kva er koplinga mellom dei og mistillitssaka?

– Eg visste at Raudt kan gå god for den organisasjonen, så då blei det slik. Som ei merksemd til Moxnes.

HATRETORIKK: Mistillitsforslaget mot justisminister Sylvi Listhaug kom etter at ho la ut dette innlegget på Facebook. Foto: NRK

– Tok avstand for seint

Blomehelsingane til Listhaug kom mellom anna etter mobilisering frå den innvandringskritiske sida «Slå ring om Norge». Laurdag tok Listhaug avstand frå denne gruppa.

– Kva tenker du om det?

– At ho tok avstand frå dei i dag er for seint. Det er berre PR-strategi. Hadde ho meint det, hadde ho gjort det med ein gong. Men i går takka ho og var så stolt over alle blomane, sjølv om ho visste svært godt at nokre av blomane kom frå høgreekstreme og rasistar.

– Skal ikkje vanlege folk få støtta og oppmuntra ein statsråd dei er samde med?

– Jo, det er lov. Men hatretorikken og det høgreekstreme, rasistiske og diskriminerande er det ikkje greitt å støtta. Slik kan me ikkje ha det i Noreg.

GLAD MOTTAKAR: Me er overvelda av takksemd. Eg blir svimmel av å følga med på kor fort pengane renn inn, seier kommunikasjonssjef Nils Mørk i Leger utan grenser.

NRK har laurdag kveld ikkje fått kontakt med Listhaug eller hennar politiske rådgjevar Espen Teigen for kommentar.

Ønskar humant ordskifte

Kommuniksasjonssjef Nils Mørk i Leger utan grenser er svært glad for innsamlingsaksjonen Ahamath starta.

– Me visste ingenting på førehand, og er overvelda av takksemd. Då eg oppdaga aksjonen i dag tidleg, var det kome inn nokre få tusen kroner. I 18-tida passerte det to millionar kroner. Dette går ufatteleg fort. Eg blir svimmel av å følga med.

– Leger utan grenser er ein partipolitisk uavhengig organisasjon. Korleis vurderer de å få pengestøtte som følge av ei så politisk lada innsamling?

– Me legg oss ikkje opp i partipolitikk. Og personane dette gjeld – Listhaug og Moxnes – har me inga meining om. Men viss innsamlingsaksjonen fører til at me får eit meir humant ordskifte i Noreg, er det positivt, seier Mørk.