Håper å åpne i ettermiddag

Bane Nor er i ferd med å ordne opp i skadene etter brannen i Ulrikstunnelen. – Vi håper å åpne for togtrafikk mellom klokken 14 og 15 forutsett at det ikke er mer som er skadet, sier Randi Folke-Olsen, fungerende kommunikasjonssjef i Bane Nor.