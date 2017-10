Frykter 200 kilo tungt spir skal falle ned

Under inspeksjon nylig ble det oppdaget at festet til korset i toppen av tårnet på Johanneskirken er svært rustskadet.

– Du kan ikke se det før du kommer tett på. Derfor har det ikke vært oppdaget før, sier Jan Vidar Fagertveit i Akasia, selskapet som har undersøkt Johanneskirken på vegne av Bergen kirkelige fellesråd.

Deler av spiret er allerede rustet vekk og har falt ned. Nå har Kirken bedt Riksantikvaren om lov til å fjerne spiret før hele stasen faller ned.

Johanneskirken Ekspandér faktaboks Kirken har Bergens høyeste tårn på 61 meter og det største kirkerommet i byen.

Kirken er bygget i 1894 i nygotisk stil, etter tegninger fra arkitekt Herman M. Backer, og har plass til 1250 mennesker.

Johanneskirkens klokkespill ble innviet 17. mai 2014 og er bygget av Royal Eijsbouts klokkestøperi i Asten, Nederland Kilde: Bergen domkirke menighet

RUST: 120 år i bergensvær har satt sine spor på spiret i toppen av Johanneskirken. Foto: Bergen kirkelige fellesråd

Falt ned i 2015

Johanneskirken sto ferdig i 1894 og er Bergens høyeste bygning. Plassert på toppen av Nygårdshøyden kneiser bygningen 61 meter over bakken og er et landemerke i byen.

Med så høy fallhøyde, og med fotgjengere som passerer tett forbi bygningen, kan et spir på 200 kilo gjøre alvorlig skade.

Det ville heller ikke vært første gang et spir ramler ned i Bergen. 10. januar 2015 skjedde akkurat det da ekstremværet «Nina» rev ned spiret på Rosenkrantztårnet.

Dyrt arbeid

Riksantikvaren har gitt grønt lys til hasteaksjonen som skal gjennomføres før vinterens verste stormer setter inn. Den øvre delen av spiret skal fjernes ved hjelp av to kraner, der den ene skal brukes av arbeidere som fjerner selve spiret, og den andre brukes til sikring.

Kirkebyggsjef Arne Tveit i Bergen kirkelige fellesråd tar med NRK opp i toppen av tårnet. På innsiden, vel å merke.

I TOPPEN: Kirkebyggsjef Arne Tveit vil prøve å gå opp gjennom taket for å få fjernet spiret på Johanneskirken. Foto: Christian Lura / NRK

– Vi vet ikke om det går, men vi skal prøve å gå opp gjennom taket her for å se om det er en bedre metode, sier han.

Det skal legges en midlertidig fuktsikring over korsets kule for å hinidre at fukt trenger inn i bygningen.

– Arbeidet er beregnet å koste opp mot 200.000 kroner. Så store kraner er dyre å leie inn, sier Tveit.

UTSIKT: Johanneskirken kan skilte med Bergen sentrums beste utsikt. Foto: Christian Lura / NRK

Stor regning

Det slitte spiret ble oppdaget som del av en større undersøkelse av kirken for å vurdere hvor mye vedlikehold den trenger.

– Vi har visst lenge at Johanneskirken har et stort vedlikeholdsetterslep. Hvor stort det er, vet vi når tilstandsanalysen er ferdig, sier Tveit.

Trolig er det snakk om mange millioner. Blant annet må takrennene og alt kobberet på taket skiftes.

Det store restaureringsarbeidet på Mariakirken kostet 125 millioner kroner, ifølge Tveit. Vedlikeholdet på Korskirken og Domkirken, som nå er i gang, kommer til å koste minst en halv milliard, ifølge Bergen kommune.