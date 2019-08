Fotballdommer siktet for overgrep mot barn: – Vi er skuffet og ser alvorlig på saken

– Dette er en svært alvorlig siktelse og en sak vi selvfølgelig skulle vært foruten, sier Knut Berge, daglig leder i NFF Hordaland.

Torsdag gikk politiet ut med meldingen om at en mann i slutten av 20-årene er siktet for å ha misbrukt flere barn under 16 år. Mannen har vært fotballdommer og har fulgt opp unge dommere i sitt arbeid.

– Tyder på flere ofre

Mannen ble pågrepet 8. juli og har sittet i varetekt siden da. Politiadvokat, Christine Møen Wisløff, sier at det kan være flere ofre i saken.

– Vi gikk ut med det i dag fordi folk er tilbake til fotball etter ferien. Hvis det er flere fornærmede i saken, vil de nå ha et større apparat rundt seg og bli ivaretatt bedre enn hvis vi hadde gått ut med det da vi fikk inn saken i starten av juli, sier Wisløff.

KAN VÆRE FLERE FORNÆRMEDE: Politiadvokat, Christine Møen Wisløff, sier at det kan tyde på at det er flere ofre i saken. Til høyre: Etterforskningsleder i saken, Andreas Lervik. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Hadde plettfri politiattest

Berge i NFF sier alle nye dommere må levere plettfri politiattest for å bli autorisert. Ifølge ham hadde den siktede mannen levert slik plettfri attest. NFF Hordaland anmeldte forholdet.

– Vi ble kjent med et forhold som var av en slik karakter at vi mente politiet måtte vurdere det. Jeg kan ikke si noe utover det av hensyn til politietterforskningen, sier Berge om bakgrunnen for anmeldelsen.

Informasjonssjef i Norges Fotballforbund (NFF) Svein Graff, sier at de har retningslinjer også utover å kreve politiattest fra dem som ønsker å bli dommere.

– KLARE RETNINGSLINJER: Informasjonssjef i Norges Fotballforbund (NFF) Svein Graff, sier at de har retningslinjer også utover å kreve politiattest fra dem som ønsker å bli dommere. Foto: Montasje/NRK

– Dette gjelder også for trenere, ledere og alle som er i tillitsforhold overfor barn og ungdom. Vi vil at all kommunikasjon i sosiale medier skjer i åpne grupper og vi informerer aktivt om hvordan barn og ungdom kan varsle om seksuelle overgrep, sier han.

– Meget alvorlig sak

Politiadvokat Wisløff sier de ser på dette som en meget alvorlig sak. Mannen etterforskes samtidig for om han har utnyttet posisjonen sin som dommer for å oppnå seksuell omgang.

– Det kan også være aktuelt for eventuelt eldre ofre, sier hun

Det er utelukkende gutter blant de fornærmede. Berge i NFF i Hordaland mener at de har kontroll på dommerne som jobber hos dem.

– Dette er situasjoner som kan oppstå ut av det blå uten at noen har fått varsel om noe. Vi er generelt mye til stede for dommerne våre, sier han.

Han legger til at slike hendelser er med på å rette oppmerksomheten mot temaet seksuelle overgrep.

– Det er alltid slik at når det oppstår uønskede hendelser så er det med på å bevisstgjøre. Den type forhold som er mistenkt her er totalt uakseptable og noe hele organisasjonen tar avstand fra.