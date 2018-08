Foreldrepar tiltalt for vald og grov valdtekt mot eigne barn

Den 34 år gamle faren er mellom anna tiltalt for gjentekne seksuelle overgrep mot si eiga dotter, som var under ti år då forholda skal ha skjedd. Mora (36) er tiltalt for vald og mishandling av alle dei tre barna.

Fryktar dei vil rømma landet

Paret blei arresterte i Oslo i går, og frakta til Bergen.

Begge blir i dag framstilt for fengsling i Bergen tingrett, der påtalemakta vil fengsle dei i åtte veker.

– Me vil be om fengsling i åtte veker, fordi me meiner det er fare for at dei skal forlata landet på grunn av tiltalen, seier politiadvokat Trond Eide i Vest politidistrikt.

Foreldreparet er ikkje norske statsborgarar, og politiet ynskjer å halda dei fengsla til saka skal opp for retten.

Søkte på «dad and daughter»

Ifølge den omfattande tiltalen blir valdtektene rekna som særleg grove på grunn av jenta sin låge alder, og fordi overgrepa har skjedd over tid. Overgrepa skal ha skjedd frå 2016 til mars 2017, då jenta var 6 år gamal.

Mannen er også tiltalt for å ha skaffa seg framstillingar av seksuelle overgrep mot barn eller framstillingar som seksualiserer barn. Ifølge tiltalen skal mannen ved fleire høve ha søkt på «dad and daughter» på nettstader som viser seksualiserte bilete av barn.

Mannen har ifølge tiltalen medverka til at hans døtrer blei fysisk og psykisk misbrukt av deira mor, og for å ha unnlate å stansa valdsbruken. Han er også tiltalt for vald mot sin eigen son.

Mannens forsvarar er Marius Wesenberg. Han hadde ikkje høve til å kommentera tiltalen før fengslingsmøtet torsdag.

Tvang sonen til å drikka sin eigen urin

Begge foreldra er tiltalt for ei rekke tilfelle av vald, mishandling og innesperring av alle sine tre barn. Fleire av tilfella er grove.

Mora er tiltalt for å ha truga, mishandla og krenka sine tre barn. Ifølge tiltalen skal kvinna over ein periode på over tre år ha slått og mishandla barna.

Den 36 årige kvinna skal ifølge tiltalen ha brukt flat hand, pinnar og kjøkkenreiskap for å gi barna straff. I tillegg skal ho ha truga ei dotter og sonen med å putta dei i frysaren og søppeldunken, og

Sonen skal også ha blitt tvunge til å drikka sin eigen urin fordi han hadde tissa på seg.

Mora sin advokat, Maria Hessen Jacobsen, fortel at kvinna ikkje erkjenner straffskuld.

Risikerer 21 års fengsel

Paret sine barn er tekne hand om av barnevernet.

Handlinga som faren er tiltalt for har ei strafferamme på 21 års fengsel, opplyser statsadvokat Rudolf Christoffersen.

– Dette er ei svært alvorleg sak. Saka er sendt Bergen tingrett i dag, der me ber om prioritet for fastsetjing av hovudforhandlingar.

Forholda mora er tiltalt for har ei strafferamme på 15 år, opplyser Christoffersen.

– Dette er ein type sak det er viktig å få ein dom i, spesielt for den belastninga saka medfører for barna, seier Christoffersen.