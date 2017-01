Flere tas i juks på universiteter og høgskoler

Tall fra fire norske universiteter og Høgskolen i Oslo og Akershus viser samlet sett at antall studenter som blir tatt for juks på eksamen har steget i perioden 2011 til 2016.

I fjor ble 154 studenter ved Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus, Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder og NTNU i Trondheim. Det er over dobbelt så mange som fem år tidligere.

Tallmaterialet, som er samlet inn av Forskerforum, viser at Universitetet i Oslo (UiO) klart topper statistikken, med 89 saker. UiB hadde 25, HiOA 17, UiA 16 og NTNU 11.

TOPPER STATISTIKKEN: 89 studenter ved Universitetet i Oslo ble tatt i juks i fjor. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Nytt kontrollprogram tar flere

HF-fakultetet hadde nesten 80 prosent av UiOs juksesaker i 2016. Rådgiver Signe I. Thorstad sier at dette har å gjøre med at de er blant de største fakultetene, er ansvarlige for examen philosophicum og har mange hjemmeeksamener.

– Så begynte vi med dette plagiatkontrollsystemet i 2011, og det var da tallene begynte å øke, sier hun.

Alle eksamensbesvarelser kjøres nå gjennom dataprogrammet Ephorus. Programmet sjekker studentens tekst opp mot alt som ligger på nett, samt lærebøker og andre kilder som er lagt inn programmet manuelt.

Thorstad sier det sannsynligvis er kontrollprogrammet som gjør at de har flere saker, ikke nødvendigvis at studenter er mer uærlige enn før. Fra 2011 til 2012 gikk antall som ble tatt i juks ved HF-fakultetet opp fra 11 til 37.

STILLSTAND: Elleve studenter ved NTNU ble tatt i juks i fjor. Det er like mange som i 2011. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Et stort flertall følger reglene

Nestlederen i Norsk studentorganisasjon, Pål Adrian Ryen, sier til NTB at de synes det er bra at de som jukser blir avslørt.

– Det er viktig at alle spiller etter de samme reglene. Selv om tallene har økt de senere årene er de fortsatt lave, og vi ser at et stort flertall av studentene følger reglene. Det vi ser her er et system som fungerer og luker ut juksemakerne. Dette betyr ikke at studentene har blitt mer uærlige, men at vi har et kontrollsystem som fungerer, mener han.