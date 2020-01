Flere hundre møtte opp for å ta farvel med brannofrene i Bergen

– Følelsen av fortvilelse, urettferdighet og maktesløshet har rammet oss alle. Det er ekstra tungt når unge mennesker går bort på denne måten. Vit at hele byen føler med dere, sa ordfører Marte Mjøs Persen i starten av samlingen.

Den 41 år gamle moren og hennes tre døtre på sju, ni og fjorten år mistet alle livet etter skadene de fikk i den tragiske husbrannen i Ytrebygda bydel i Bergen forrige lørdag.

Har leid håndballhall

Klokken 10.30 mandag samler rundt 700 mennesker seg til bønn og minnestund for de døde i Haukelandshallen på Nymark i Bergen. Håndballhallen, mest kjent som hjemmebane for eliteserielaget Tertnes, er valgt fordi ingen av moskéene i Bergen er store nok til å romme det store antallet mennesker som er ventet.

STOR PÅGANG: Flere hundre mennesker var på plass i Haukelandshallen et kvarter før seremonien startet. Foto: Leif Rune Løland / NRK

I tillegg til mange sørgende i familien, venner, folk fra nærmiljøet og det muslimske miljøet, er det ventet svært mange skoleelever til bønnen.

De tre døde jentene var elever ved Aurdalslia barneskole og Ytrebygda ungdomsskole og alle elevene der som vil får fri til å dra i seremonien.

I Haukelandshallen blir det bønn for de døde, ledet av en imam, samt taler og hilsener. Kistene til de døde vil være dekket med brudeslør etter ønske fra den etterlatte faren.

Etterpå blir kistene kjørt til Loddefjord, hvor de omkomne blir begravet etter muslimsk tradisjon. Deretter blir det ny samling i Haukelandshallen for familie og venner.

STOR RØYKUTVIKLING: Brannvesenets røykdykkere måtte inn i huset for å få ut de fire som var i husets tredje etasje. Foto: Valentina Baisotti / NRK

Ble hentet ut av røykdykkere

Det var kl. 06.29 lørdag 4. januar at politiet fikk den første meldingen om brann og kraftig røykutvikling i en tomannsbolig i Skranevegen på Søreide i Ytrebygda bydel. Store mannskaper fra brannvesenet rykket ut til stedet.

To personer, far og sønn (18), kom seg ut av huset på egen hånd. Fire andre, mor (41) og tre døtre (7, 9 og 14), måtte hentes ut av røykdykkere. De var bevisstløse og det ble iverksatt livreddende førstehjelp på stedet, før de ble fraktet til Haukeland universitetssykehus for videre behandling. Tilstanden for de fire ble da beskrevet som kritisk.

BRANNÅRSAK UKJENT: Politiet har konkludert med hvor i huset brannen startet, men årsaken er foreløpig ikke kjent. Kripos har bistått i arbeidet. Foto: VALENTINA BAISOTTI / NRK

Verste brann i Bergen på 41 år

Sent samme kveld døde den ni år gamle jenten av skadene hun fikk i brannen. Natt til tirsdag døde også mor og den fjorten år gamle datteren hennes.

Tirsdag ettermiddag krevde brannen sitt fjerde menneskeliv, da også den sju år gamle jenten døde. Brannen i Ytrebygda er med det den mest alvorlige brannen i Bergen siden 1979.

Tragedien har gjort voldsomt inntrykk på hele Bergen, ikke minst i det muslimske miljøet, Ytrebygda bydel og de to berørte skolene, hvor det ble holdt minnestund flere dager på rad tidligere denne uken.

FLAGGET PÅ HALV STANG: Både Aurdalslia skole (bildet) og Ytrebygda skole har flagget på halv stang og hatt minnestunder etter branntragedien. Foto: Silje Thalberg / NRK

Kom fra Syria i 2017

Familien er opprinnelig fra Syria og kom til Bergen i 2017. Den yngste sønnen (15) var ikke hjemme da det begynte å brenne.

– Dette er en stor tragedie som rammer hele vårt bysamfunn, sa helsebyråden i Bergen, Beate Husa, tirsdag.

Gjennom talspersoner og familiemedlemmer har faren og de to sønnene gitt uttrykk for stor takknemlighet overfor alle som har hjulpet og støttet dem i den vanskelige tiden.

– Stor takk til alle som bryr seg. Det hjelper mye, sa den avdøde 41-åringens bror, Dijwar Huro, til NRK tirsdag.

TENTE LYS FOR OFRENE: Tragedien har gått sterkt inn på hele Bergen og spesielt det muslimske miljøet i byen. Her fra minnemarkering ved Den blå steinen i Bergen sentrum i forrige uke. Foto: Ida Yasin Andersen / NRK

Kripos bistår i etterforskningen

Politiet i Bergen har fått bistand av Kripos i etterforskningen av brannen. Undersøkelsene på stedet er ferdig, men politiet har så langt ikke offentliggjort noe konklusjon. Derimot er det kjent at politiet tror brannen startet i husets andre etasje, hvor far og 18-åringen oppholdt seg.

Alle de fire omkomne oppholdt seg i tredje etasje.

Far og sønn skal ha prøvd å ta seg opp i tredje for å redde de andre, men skal ha blitt forhindret av en gipsplate som falt ned fra taket.

Det skal ikke være mistanke om at brannen skyldes noe kriminelt.