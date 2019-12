Fleire fjellovergangar er stengd

Det er stengt på Rv13 over Vikafjellet, medan det er kolonne for alle køyretøy på E134 over Haukeli. Rv. 7 over Hardangervidda er stengt for køyretøy under 7.5 tonn, med kolonnekøyring for dei over. Det er stengd ved Maurset i Eidfjord i inntil ein time på grunn av berging av eit vogntog.