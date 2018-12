Fire involverte i ulukke på fv. 7

Ein person klagar over smerter i ryggen etter ein front mot front-kollisjon på fylkesveg 7 aust for Tysse i Samnanger. Det var fire personar i dei to bilane. Ulukka fører til store problem for trafikken, fortel operasjonsleiar i politiet Per Algrøy.