Turgåer forsvant sporløst – elleve år senere er han funnet død

16. september 2008 dro Egil Steinar Johansen på tur i Kanadaskogen i Bergen. Den turvante 66-åringen var godt kjent i området. Men etter at han sendte en SMS denne ettermiddagen, har ingen verken sett eller hørt fra ham.

Johansens bil sto parkert i nærheten av skogsområdet, og snart ble en svært omfattende leteaksjon igangsatt. Letemannskaper gjennomsøkte hele skogen, og det ble lett med varmesøkende kamera fra helikopter og miniubåt og dykkere i vannene i området.

– Vi lette voldsomt, men vi klarte aldri å finne ham, sa politioverbetjent Svein Føllesdal ved Bergen vest politistasjon da BA omtalte saken i fjor vår.

Føllesdal uttalte seg om letingen for elleve år siden, og er nå avsnittsleder ved stasjonen.

– Vi hadde en veldig omfattende leteaksjon, der vi nærmest endevendte Kanadaskogen. Det er nå en lettelse å få svar, sier Føllesdal til NRK.

Det er ikke mistanke om at noe kriminelt tilstøtte Johansen da han forsvant i 2008.

Familien: Takknemlig for all innsats

Politiet videreformidler fredag følgende uttalelse fra familien:

«Det er med stor lettelse å kunne informere om at Egil Steinar Johansen endelig er funnet. 11 år etter at han forsvant på tur i Kanadaskogen. Torsdag 3. oktober fant to turgåere hans levninger i ulendt terreng, noen hundre meter fra bebyggelse og bussholdeplass i Nipedalen. Undersøkelser av levninger og identitetspapirer dokumenterer at det er Egil Steinar Johansen.

Familien er takknemlig for all den innsats som er gjort av familie, venner og frivillige i forbindelse med forsvinningssaken. Både leting i tiden like etter, samt den innsats de to turgåerne har gjort som gir familien et endelig svar og ro på hva som har skjedd».