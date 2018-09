Endring i eiendomsskatt

Byrådet i Bergen varsler endringer i eiendomsskatten for både privatpersoner og næringsdrivende, skriver BA om budsjettforslaget som kommer i dag. For boliger øker byrådet bunnfradraget. Det vil gi 30 millioner kroner mindre i eiendomsskatt, noe som særlig vil merkes av de med billige boliger. Samtidig går eiendomsskatten for næringseiendommer opp.