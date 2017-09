Søndag var det folkefest med strålende vær og mange folk langs løypene. Mandag er det klart for nye sykkelløp - junior kvinner og menn under 23.

Her er det som skjer i dag; Program - Bergen 2017

Bergenser på startstreken

Dagens løyper går i og rundt Bergen, og stiller med en lokal syklist alt i første løp. Emelie Røe Utvik skal teste styrken med et felt på totalt 47 syklister i tempo for junior.

Kl. 10.35: Individuell tempo kvinner, junior

Løypen for kvinnene mandag starter på Edvard Griegs Plass ved Grieghallen. Videre over Puddefjordsbroen og mot Solheimsviken. De blir også å se på Mindemyren, Wergeland og Tveitevannet. Så via Lindås til sentrum, Øvregaten, Sandviken, Bergenhus festning, Bryggen, Fisketorget og målgang på Festplassen.

Du finner HELE løypebeskrivelsen her: Kvinner junior - Bergen 2017

Medaljeseremonien er på Torgallmenningen ca. klokken 12.10.

Norske deltakere er: Martine Gjøs og Emelie Røe Utvik.

Kl. 13.05: Individuell tempo menn under 23

TEMPO: Iver Johan Knotten starter i individuell tempo menn under 23 mandag. Foto: Svein Omdahl

Mennene starter også på Edvard Griegs Plass ved Grieghallen. Så over Puddefjordsbroen mot Solheimsviken, Mindemyren, Wergeland, Storetveit, Paradis, Birkelundsbakken og mot sentrum, De passerer bakken opp mot Fløibanen langs Øvregaten og mot Sandviken. Så samme vei som jentene: Bryggen, Fisketorget og målgang på Festplassen.

Du finner HELE løypebeskrivelsen her: Menn U23 - Bergen 2017

Medaljeseremonien er på Torgallmenningen ca. klokken 18.10.

Norske deltakere: Iver Johan Knotten, Tobias S. Foss

LA BILEN STÅ Det er oppfordringen fra Statens vegvesen. Store deler av sentrum er stengt under sykkel-VM. Foto: Lene Granli / NRK

Første "hverdag" under VM

Mandag er første såkalte hverdag etter at VM åpnet. Folk skal på jobb, i barnehage og på skole. Det fører til ekstra utfordringer for flere. Oppfordringen fra Statens vegvesen er å la bilen stå. Løypene i Bergen blir stengt for vanlig trafikk hver dag mellom klokken 08.30 og 19.00. Bykjernen er stengt for bil og MC-trafikk hele døgnet.

Skyss har mange personer ute for å hjelpe folk med å finne frem. Både på bystasjonen og også i sentrum av Bergen.

Her finner du arrangørens egen oversikt over veistengningene i Bergen: Trafikkavvikling - Bergen 2017

Bergen kommune har også laget en side med informasjon om stengningene i sentrum.