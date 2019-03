Da medisinleveransene sviktet, måtte sykepleiere rykke ut seks ganger daglig

Mandag ble det kjent at det er oppdaget alvorlige feil med multidoseposer i Stavanger, Kristiansand og Trondheim. Ifølge Rogalands Avis er det rapportert om både feil styrke på medisiner og manglende medisiner.

Det er Norsk Medisinaldepot (NMD) som er ansvarlig for leveransen av multidoseposer etter en anbudsrunde i fjor, der de vant og fikk levere multidoseposer til 72 kommuner. NMD eier apotekkjeden Vitus.

74-årige Turid Mjelde i Bergen er avhengig av flere medisiner. Hun er en av mange som har opplevd problemer med multidosene, det vil si små plastposer med medisin, merket med dato og tidspunkt, som kommer ut automatisk fra en dispenser til riktig tid.

– Det er en god løsning som gjør det enkelt for meg, og jeg føler meg trygg på at jeg får i meg det jeg skal, sier Mjelde.

Men så byttet Bergen kommune leverandør.

BLE USIKRE: Turid Mjelde og datteren Anne-Karin Mjelde ble usikre på systemet etter at problemene startet. Foto: Silje Thalberg / NRK

Medisinen hang fast

Etter at Vitus apotek fikk ansvaret for multidoseleveringene ved nyttår, har flere brukere i Bergen kommune meldt om problemer med posene.

– Posene hengte seg opp. De ble kuttet skjevt slik at tablettene datt ut. Noen ganger ble posene trukket tilbake slik at hun ikke fikk ut medisinen. Noen ganger kom det ut to poser istedenfor en, forteller Turid Mjeldes datter, Anne-Karin Mjelde.

Det viste seg at noen av tablettposene til den nye leverandøren ikke passet i medisindispenseren. Dispenseren hadde også problemer med å lese av trykket på posene.

Beklager

Vitus apotek fikk vite om problemene i februar. De viser til selskapet Dignio, som er ansvarlig for multidose-dispenserne.

– Vi hadde gjort avtaler med Farmaka, som produserer posene, om hvordan trykket på posene skulle være. Likevel ble det gjort feil som førte til at posene ikke fungerte som de skulle, forklarer Lars Dahle, daglig leder i Dignio.

Han beklager feilen.

BEKLAGER: – Dette tar vi på alvor. Sammen med Bergen kommune og underleverandøren har vi kommet frem til en løsning på problemene, sier Lars Dahle, daglig leder i Dignio. Foto: Dignio

Arbeidet med å rette opp feilene startet andre uken i februar. Farmaka, selskapet som står for posene, beklager at noen av brukerne fikk trøbbel.

– Nå har vi kartlagt hvilke brukere som fikk problemer og endret posene. Vi har løpende dialog med Dignio for å tilrettelegge for best mulig fremover, sier Anne Margrethe Aldin Thune, kommunikasjonssjef i Boots Norge og Alliance Healthcare/Farmaka.

Rykket ut seks ganger i døgnet

I Bergen er det ikke rapportert om alvorlige feil, men betydelig merarbeid.

– Det har hendt at brukere ikke har fått medisinen på tidspunktet de skulle, men det har ikke ført til noen alvorlige situasjoner, sier avdelingsleder Lars Olav Gåsdal ved Responssenteret, som følger opp velferdsteknologi i Bergen kommune.

De har blant annet sendt ut hjemmesykepleiere til brukere seks ganger om dagen for å gi medisinen.

Kuttet ut multidose

Rundt 70 personer i Bergen bruker akkurat dette multidoseapparatet som Turid Mjelde har hatt problemer med.

Omkring halvparten av disse har midlertidig gått vekk fra ordningen etter problemene startet.

Ifølge Dignio vil alle brukerne som har opplevd problemer i Bergen, få nye poser innen uken er omme.

NRK retter: I en tidligere versjon av denne saken skrev vi at 70 personer bruker multidose i Bergen. Det riktige er at 70 bruker det omtalte apparatet. Totalt er det langt flere som får medisiner gjennommultidosesystem.