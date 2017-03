Camilla Iversen (24) fra Bergen vet hvordan det er å ha GHB i kroppen. Det var en lørdag i november da hun var 18 år, og Iversen hadde vært på julebord med noen venner.

Da klokken nærmet seg midnatt bestemte de seg for å gå på utestedet Exodus.

– Det var fullt langs gaten her, og inne på utestedet da vi kom. Jeg husker at det var god stemning, og jeg gikk til baren for å kjøpe meg et glass øl, forteller Iversen.

Hun møter NRK i Bergen sentrum, et stykke fra Rosenkrantz' gate der Exodus den gang lå.

Dette er GHB/GBL: Ekspandér faktaboks GHB (gammahydroksybutyrat) er et dempende stoff som tidligere ble brukt som legemiddel.

Identifisert som rusmiddel i Norge på slutten av 1990-tallet.

Enkelt å fremstille illegalt både som pulver og væske.

GBL (gammabutyrolacetone) er et konsentrat av GHB.

Ved inntak i kroppen vil GBL omdannes til GHB.

Effekten av GHB og GBL kan sammenlignes med alkoholrus. Kilde:Bergensklinikkene/Helsedirektoratet

– Det kunne ha vært hvem som helst

Ølen holdt hun i hånden imens hun beveget seg gjennom lokalet. Etter noen slurker begynte Iversen å føle seg veldig dårlig. Noe var ikke som det skulle være.

– Mens jeg gikk rundt der, slapp noen dop oppi glasset mitt. Jeg så ikke at det skjedde, og det kunne ha vært hvem som helst, sier Iversen.

Iversen er ikke den første som har blitt dopet ned mot sin vilje på byen. Lisa Arntzen ved Dixi Ressurssenter for voldtatte, mener det er store mørketall.

– GHB og andre narkotiske stoffer er farlig. Får man i seg for mye kan man i verste fall dø. Det er alvorlig i seg selv, uansett om det blir begått et overgrep eller ikke, sier Arntzen.

Store mørketall

Hun sier risikoen for å bli dopet er spesielt høy på utesteder.

– Slike steder er veldig uoversiktlig, særlig når det er mange som har drukket alkohol. Da er det ikke så lett å holde oversikt over de rundt seg, mener Arntzen.

ALVORLIG: Lisa Arntzen ved Dixi Ressurssenter for voldtatte mener flere jenter bør melde ifra til politiet om de blir dopet ned på byen. Foto: Eirin Eikås/NRK

Arntzen forteller at mange overgripere velger GHB fordi offeret fort blir sløv og ikke er i stand til å forsvare seg selv.

De ulike historiene de får viser ofte det samme: Det skjer så raskt at offeret ikke får det med seg.

– Jeg har snakket med jenter som har blitt dopet ned selv om de har vært forsiktig med å passe på drinken sin. Av og til er en hodevending nok, sier Arntzen.

– Venninnene mine holdt meg trygg

Camilla Iversen husker ikke selv noe av det som skjedde etter at hun drakk ølen. Men venninnene hennes skjønte raskt at noe var galt. Iversen ble aggressiv, og begynte å snakke om ting ingen andre skjønte noe av.

– Jeg var helt ute av meg selv. Jeg gikk fra å være helt oppegående til å være borte på én øl, forteller hun.

En test tatt to-tre dager senere viste tegn på at Camilla hadde hatt GHB eller Rohypnol i kroppen.

Jeg trodde aldri noe sånt ville skje med meg, fordi jeg alltid er så forsiktig. Men det kan skje med hvem som helst. Camilla Iversen

Iversen gir mye ære til venninnene sine for hvordan de håndterte situasjonen de neste timene den gangen.

– De holdt meg trygg. Av og til tenker jeg på at jeg kunne endt opp med å gå derfra alene og vandre rundt i byen, sier hun.

Få anmeldelser

Iversen vet fortsatt ikke hvem som dopet ølen hennes, og anmeldte ikke hendelsen. Det er hun ikke alene om.

Monica Mørk, leder for ungdomsseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon, bekrefter at de får inn få anmeldelser fra jenter som opplever å bli dopet ned.

– Det er ikke ofte vi får sånne meldinger, men det har skjedd. De fleste kommer i forbindelse med russetiden, sier Mørk.

Iversen sier det er viktig å anmelde neddoping.

– Jeg visste ikke hvem det var, og hadde heller ingen mistenkte, men hadde jeg eller noen rundt meg sett eller hørt noe så hadde jeg anmeldt det, sier hun.

– Hva tenker du om at mange jenter fortsatt opplever å bli dopet ned på byen?

– Jeg synes det er helt forferdelig. Jeg vet ikke hva mer som kan gjøres enn å spre budskapet, og alltid ha våkne venner og folk rundt seg som passer på, sier Iversen.

GOD STØTTE: Student Tonje Holtan (t.v.) og venninnen Ingeborg Sivertstøl handlet raskt da en mann forsøkte å putte dop i ølen til Holtan. Foto: Johanna Magdalena Husebye / NRK

Tok mann på fersk gjerning

Student Tonje Holtan fra Bergen mener også at det er viktig at flere jenter anmelder. Høsten 2016 tok hun en mann på fersk gjerning da han puttet dop oppi ølen hennes på et utested i Bergen.

– Jeg tror det er mange som ikke gjør noe med saken etterpå fordi de ikke har navn, og fordi de sitter med følelsen av at dette ikke vil lede noe sted, sier Holtan.

Hun og venninnen Ingeborg Sivertstøl varslet vekterne på stedet, som kastet mannen ut av lokalet.

– Jeg har alltid følt meg ganske flink til å passe på drikken min, men i dette tilfellet var det bare flaks at jeg så det. Jeg vet ikke om jeg hadde reagert hvis ikke, jeg hadde sannsynligvis drukket videre uten å se ned i glasset, sier Holtan til NRK.

Opplevelsen satte en støkk i studenten.

– Jeg tenkte, hva som hadde skjedd om jeg faktisk drakk det? Jeg vet ikke, sier Holtan.

Møttes igjen på forelesning

En uke etter hendelsen så Holtans venninne Sivertstøl mannen igjen, på forelesning.

– Jeg kjente ham igjen, han satt to rader bak meg. Det var utrolig ubehagelig, forteller Sivertstøl.

Venninnene er sikker på at det er høye mørketall. Holtans anmeldelse ble senere henlagt på grunn av mangel på bevis.

– Det er viktig å anmelde for å sende signal til samfunnet om at dette ikke er greit, sier hun.

SKJER FORT: At noe havner i drinken kan skje mye raskere enn de fleste tror, ifølge Dixi Ressurssenter. Foto: ALEXANDER NEMENOV / AFP

– Blir aldri rapportert inn

Ole Oppedal, driftsleder i PFF Securitas, er tett på bybildet i Bergen i helgene. Bedriften leverer vektere og ordensvakter på kvelds og nattetid. Også han mener det er store mørketall på antall jenter som opplever å bli dopet ned.

– Det vil jeg absolutt tørre å påstå. Mange virker bare beruset helt først, og har venner som tar vare på dem. Disse tilfellene blir aldri rapportert inn i ettertid, sier Oppedal.

Han sier vekterne er avhengig av venner og vitner som kjenner personene for å avklare hva som har skjedd.

– Venner og vitner har gjerne kunnskap om personene er mer beruset enn alkoholinntaket deres tilsier, opplyser Oppedal.

Om en person er bevisst, men ute av stand til å ta vare på seg selv ber vekterne venner og bekjente om å kjøre dem til legevakten. Er en person bevisstløs ringes det alltid etter ambulanse.

– Løsningen er ganske lik ved doping som ved altfor mye alkohol. Det er ikke så mye mer vi kan gjøre enn å overvåke og legge personen i stabilt sideleie.

Oppedal sier det er viktig at folk tar kontakt med vekterne om de fatter mistanke, eller en person oppfører seg unormalt på et utested. Han tror det også er mørketall når det kommer til hjemmefester, nachspiel og vorspiel.

– Der er det heller ikke alltid noen som kan ta vare på personene, sier han.

– Klarte ikke feste blikket

Camilla Iversen var heldigvis blant dem som hadde noen som passet på seg. Da hun våknet opp hjemme søndag morgen var ølen hun kjøpte på utestedet det siste hun husket. Alle nattens hendelser var kun et svart hull.

– Jeg følte meg helt ødelagt. Jeg var svimmel og veldig sløv, og klarte ikke å feste blikket helt. Alt var bare veldig rart, forteller hun.

– Jeg var lei meg i mange dager etterpå. Det tok også tid før kroppen føltes normal og frisk igjen, forteller hun.

Iversen har i dag fått opplevelsen litt på avstand, men hun vil aldri glemme opplevelsen.

– Det påvirker meg ikke så veldig mye lenger, men jeg er redd av og til for at det skal skje igjen uten at jeg har vennene mine rundt meg. Det kan være livsfarlig rett og slett, man må alltid passe på.