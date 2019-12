Byråd-støtte til aktivist

Demokratiforkjemperen Bheki Dlamini skal etter planen bli kastet ut av landet nyttårsaften. Utlendingsnemnden mener Dlamini er fra Sør-Afrika, og dermed ikke trenger beskyttelse. På den annen side mener aktivisten selv at han er fra Swaziland, og at det sørafrikanske passet er falskt, laget for å verne seg mot myndighetene i hjemlandet. Nå får Dlamini støtte av både Roger Valhammer og Marte Mjøs Persen, henholdsvis byrådsleder og ordfører i Bergen. – Som menneskerettighetsby bør vi stå opp for hans rett til å få prøvd saken i retten før han sendes ut til en farlig fremtid i Sør-Afrika og potensielt Swaziland, skriver Valhammer på Facebook.