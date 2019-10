BT: Aafløy deltok i pyramidespel

Trym Aafløy (FNB) deltok sjølv i Pyramideselskapet MyWorld, skriv BT. Tidlegare vart det kjend at bystyremedlem Per Jørgensen var med i selskapet som no er erklært ulovleg. Aafløy seier at han ikkje hadde tilknyting til systemet, anna enn gjennom eit rabattkort kundar kunne bruka i vinbaren han eigde.