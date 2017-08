Bru delvis kollapsa like ved huset til Bjørn: – Ubehageleg å sjå

Fagfolk frå Statens vegvesen er fredag på plass i krysset mellom Hamrevegen og Kismulvegen på fylkesveg 167 i Fana, for å undersøke brua som delvis kollapsa torsdag kveld.

Om lag midt på brua har det oppstått eit tydeleg søkk på mellom 15 og 20 centimeter, og hundrevis av bilistar har måtta snu etter at sprekken oppstod. Fleire av dei har kome med tydelege meldingar om kva dei synest om vegen til Vegvesenet sine utsende på staden.

– Under brua er delar av vegkroppen vaska ut, slik at det har danna seg eit hòl under brua. Dermed er det vorte eit søkk i asfalten, forklarar Håkon Toverud, byggeleiar for Stor-Bergen i Statens vegvesen.

Han trur vatnet over lengre tid har grave med seg massar under brua.

– Mykje tungtransport

Det er no omkøyring via Fanavegen/Fanafjellsvegen og Osvegen.

For nabo Bjørn Hope er dette ein omveg. Huset hans står berre få meter unna brua som no er stengd.

– Vi er nesten innestengd, og må køyre ein omveg rundt Valle for å kome oss nokon veg.

Tal frå Statens vegvesen viser at det i snitt passerer mellom 3000 og 3500 bilar kvart døger i området ved krysset mot Kismulvegen.

Ifølge Hope har det vore knekk i brua også tidlegare.

– Det er andre gong at delar av brua har sige saman på ganske kort tid. Det er all trailertrafikken som er problemet, fordi dei store køyretøya må stoppe på brua for å kunne klare den ganske krappe svingen som kjem etterpå. Då vert det ei kraftig belasting på brua, seier Hope.

Han meiner brua ikkje er dimensjonert for å tole all tungtrafikken, og at Vegvesenet burde bygge om heile konstruksjonen.

KOLLAPS: Søkket midt på brua er mellom 15 og 20 centimeter djupt. – Dersom vi ikkje hadde stengd brua kunne søkket vorte djupare, og bilar kunne ha sete seg fast, seier Håkon Toverud i Statens vegvesen. Foto: Elise Farestveit / NRK

Like ved det noverande søkket i brua, er eit anna område på brua lappa med asfalt. Men verken Toverud eller seksjonsleiar i Statens vegvesen, Arild Hegrenæs, kan stadfeste at det har skjedd noko liknande med brua tidlegare.

Ferdig i løpet av helga

– Det er jo litt ubehageleg at slikt skjer, dersom ein tenkjer på at ein bil kan gå gjennom brua, seier Hope.

Torsdag kveld kom det meldingar om at det var fare for at heile brua kunne kollapsa. Ifølge Vegvesenet er det ikkje fare for det no.

– Men dersom vi ikkje hadde stengd brua og bilar framleis kunne køyre over, kunne søkket ha utvikla seg vidare, seier Toverud.

HIT, MEN IKKJE LENGER: Fleire hundre bilar har vorte stoppa ved brua etter at den vart stengd torsdag kveld. Fleire får ikkje med seg skilta om at den er stengd, ifølge Vegvesenet. Foto: Elise Farestveit / NRK

Entreprenøren skal no grave ei grøft, for å sikre holrommet under brua. Sidan skal vegbana asfalterast på nytt.

– Truleg vil arbeidet vere ferdig i løpet av helga, og i alle fall til måndag morgon, seier Toverud.