Brann på storhandel: Fem signeringer på litt over ett døgn

Onsdag kveld ble det klart at Daouda Karamoko Bamba fra Kristiansund blir Branns nye spiss. Han er én av til sammen fem spillere som har blitt signert det siste døgnet. I tillegg har Brann signert midtbanespiller, Ruben Yttergård Jenssen, lørdag forrige uke.

Dette er de seks spillerne som har signert siden lørdag:

Midtstopper, Jesper Löfgren (21)

Midtstopper, Christian Eggen Rismark (27)

Keeper Håkon Opdal (36)

Venstreback Thomas Grøgaard (24)

Daouda Karamoko Bamba (23)

Ruben Yttergård Jenssen (30)

Fikk hjelp av «rik onkel»

Trond Mohn har vært med å sponse klubbens nyeste innkjøp, spiss Daouda Karamoko Bamba.

– Det blir dyrt for dere, dette?

– Vi har solgt mange spillere tidligere i år og har klart å finansiere mye via det. Til Bamba har vi fått hjelp av vår kjære venn, Trond Mohn, sier sportssjefen i Brann, Rune Soltvedt.

Mohn er en norsk næringslivsleder og milliardær fra Bergen. Han har støttet Brann med økonomiske gaver i mange år. Bare i løpet av de siste tre årene har han bidratt med 40 millioner kroner til klubben, ifølge BA. I 2016 var han på tredjeplass på listen over Norges rikeste.

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp mener signeringen viser at Brann mener alvor i gullkampen.

– De største navnene er Yttergård Jensen og Bamba, som er klare forsterkninger for laget. Löfgren og Rismark er mer jokere, de kan helt sikkert bidra etter hvert, men ikke på samme måte som de to andre, sier han.

Dette er de nye Brann-signeringene Ekspandér faktaboks Spillerne som har signert siden lørdag er: Midtstopper, Jesper Löfgren (21). Tidligere klubber: Mjällby AIF, FK Karlskrona, Oskarshamns AIK, Nybro IF, Kalmar FF.

Midtstopper, Christian Eggen Rismark (27). Tidligere klubber: Ranheim, Nardo, Strindheim, Tillerbyen og Orkla. Kontrakt ut 2021.

Keeper Håkon Opdal (36). Tidligere klubber: Brann, Sönderjyske (Danmark), Start, Odda. Kontrakt ut 2020.

Venstreback Thomas Grøgaard (24), kontrakt ut 2021. Tidligere klubber: Odd og Kragerø

Daouda Karamoko Bamba (23). Tidligere klubber: Kristiansund og Kongsvinger. Kontrakt ut 2021.

Ruben Yttergård Jenssen (30). Tidligere klubber: Groningen (Nederland), Kaiserslautern (Tyskland), Tromsø (216 kamper, 9 mål), Sogndal (yngre), Fløya (yngre). Kontrakt med Brann ut 2020.

Bamba var på Stadion tirsdag for å kommentere signeringen. Han sier han er svært fornøyd med å få spille for Brann.

– Jeg håper vi vinner alle de neste kampene, sier han.

Tirsdag ble det samtidig klart at keeper Håkon Opdal kommer tilbake til klubben etter syv år.

– Jeg vet hvor glad Opdal er i Bergen og Brann. Han er en klubbmann som vil kunne bidra i klubben også utenfor banen. Det tror jeg er en veldig god deal for Brann, sier Torp.

TILBAKE: Håkon Opdal er tilbake i Brann. Foto: SK Brann

– Pilene har pekt nedover

Torp sier at signeringene gir nytt håp for Brann, men han tror likevel ikke Brann vinner gullkampen.

– Det er ikke noe tvil om at pilen har pekt litt ned for Brann den siste tiden. Jeg er bekymret for hvordan det ender for deres del. Det er åpent mellom Molde, Rosenborg og Brann. Jeg heller nok litt mot Rosenborg, sier han.

Soltvedt er enig med Torp i at stallen har vært tynn i det siste.

IKKE TROEN: Fotballekspert Carl-Erik Torp har ikke troen på at Brann vil vinne gullkampen. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Men nå har vi et godt utgangspunkt for en spennende høst. Vi skal være med der oppe og kjempe, sier han.

Han tør ikke å si noe om sjansene for gull, men er optimistisk etter de nye signeringene.

– Vi kjemper sammen med fire-fem andre lag om å forbli på toppen, sier han.