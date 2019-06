- Brannen er ikke under kontroll, sier vaktleder Ronald Drotningsvik ved brannvesenet i Bergen itl NRK klokken 09.43.

Politiet fikk melding om brannen like etter klokken halv ni. Brannvesenet var på plass i løpet av få minutter og startet slukking.

– Flammene stod allerede ut av huset da vi kom frem, sier vaktleder Ronald Drotningsvik.

Han sier at de har fått dempet brannen kraftig og at røykdykkere er i aksjon inne i huset.

Én kjørt til sykehus

– En person er kjørt til Haukeland med røyk- og lettere brannskader, sier Arve Samsonsen i Vest Politidistrikt til NRK.

Samsonsen sier til NRK at brannvesenet har søkt gjennom deler av huset uten å finne noen personer.

Brannvesenet opplyser at alle personer som bodde i oppgangen er gjort rede for.

Røyken fra brannen var synlig over store deler av Bergen. Foto: Fride Wangsmo

Vanskelig å slukke

Brannen startet i andre etasje og spredde seg deretter til loftet. Til sammen skal det bo seks personer i rekkehuset.

Brannvesenet sier at det er et gammelt hus, med mye tre i konstruksjonen, som brenner og at det gjør slukningsarbeidet vanskelig.

– Det er hulrom mellom mur og treverk der flammer kan gjemme seg og som er vanskelig å komme til. Det er ikke de letteste konstruksjonene å slukke brann i, sier Drotningsvik.