Blir stengd ein time til

Vegvesenet opplyser om at Damsgårdstunnelen på riksveg 555 i retning mot sentrum, vil vere stengd i inntil ein time til. Entreprenør driv framleis med oppryddingsarbeid etter at ein lastebil reiv ned delar frå tunneltaket. Omkjøring via Knappetun eller Bjørgeveien.