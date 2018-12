Bil traff isblokk på E16 ved Evanger

Det ble først meldt om at en isblokk traff panseret på personbilen, men politiet opplyste senere at dette ikke var tilfelle.

Kvinnen i 20-årene var ifølge politiet i sjokk etter hendelsen. I et kort avhør på stedet skal hun ha fortalt at hun kjørte i isblokken som hadde falt ned i veibanen, og at den ikke falt ned på panseret.

– Hun har kommet kjørende og sett at det lå en del is i veien, og da har hun forsøkt å svinge unna. Dette førte til at hun traff den ene isblokken, opplyser operasjonsleder i Vest politidistrikt Morten Rebnor.

Kjørt til legevakt i ambulanse

Nødetatene var raskt på ulykkesstedet, som ifølge politiet er om lag tre kilometer vest for Evanger, i retning Bergen.

– Den kvinnelige sjåføren er bevisst, men forteller om smerter i brystet. Hun kom seg fort ut av bilen, opplyser Rebnor.

Kvinnen er kjørt til Voss legevakt i ambulanse, forteller Rebnor.

Stor isblokk i veibanen

Brannvesenet opplyste at isblokken som falt ned i veibanen, og som føreren kolliderte med, var på omlag 2 ganger 2 meter.

Det ble opplyst om store materielle skader, og bilen var ifølge politiet ikke kjørbar.

Bilberger hentet bilen og skadestedet ble ryddet på kort tid.

Trafikken skal flyte fint forbi på stedet.