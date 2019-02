Like etter kl. 13.30 la politiet ut en tweet om at de leter etter en mann med et mulig våpen i Bergen sentrum.

– Det er snakk om en pistol. Vitner har meldt fra om at de har sett mannen peke med den, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Terje Magnussen​​​​​.

Mannen var da ved Bergen Storsenter. Bevæpnet politi patruljerte ved storsenteret, Media City Bergen og sentrumsområdene rundt Lille Lungegårdsvann.

NYGÅRDSGATEN: Politiet lette etter mannen i området rundt Nygårdsgaten i Bergen sentrum. Foto: Alrik Velsvik / NRK

Avsluttet uten spor

Like over klokken 14 melder operasjonssentralen at aksjonen avsluttes.

– Vi har vært i kontakt med melder og fått klarhet i at det ikke skal dreie seg om en trusselsituasjon. Den mistenkte skal ha holdt en pistl oppe, uten å siktet på noen.

Politiet sendte blant annet ut en sivil politibil med to minst betjenter bevæpnet med tohåndsvåpen.

– På grunn av alvoret i medlingene kjørte vi på med ressurser. Det var riktig av vitnene å melde dette inn, sier operasjonsleder Magnussen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

SØKER: Bevæpnet politi leter etter mannen. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK Hordaland

«Våpen» var mobiltelefon

Enda en time senere, litt over klokken 15, melder politet at de har vært i kontakt med personen de tror er den mistenkte.

Det er snakk om en ung mann.

– Det har ikke vært våpen involvert. Basert på en misforståelse. Politiet avslutter, ingen videre oppfølging, skriver politiet på Twitter.

Litt for klokken 17 oppklarer operasjonsleder Tatjana Knappen misforståelsen og forteller at den pistollignende gjenstanden var en mobiltelefon.

Misforstod håndbevegelse

– Melderen hadde misforstått en håndbevegelse og oppfattet mobilen som et våpen. Men det er ikke til forkleinelse for den aktuelle mannen, han har ikke gjort noe galt.

Politiet reagerte med å rykke ut med store styrker da meldingen kom inn.

– Dette er sånn som kan skje. Men det er bedre å melde inn en gang for mye enn en gang for lite, seier Knappen.

Saken anses som avsluttet fra politiet sin side.