På psykologistudiene på Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo er det en kraftig overvekt av kvinnelige studenter.

De to universitetene søkte i fjor om å få innføre en kvoteringsordning, for å få flere menn inn på studiet. Som NRK omtalte onsdag, fikk de nylig avslag fra Kunnskapsdepartementet (KD).

Årsaken er at Barne- og likestillingsdepartementet da de ble spurt om saken, svarte at en slik kvotering vil være i strid med loven. I et rundskriv fra KD (ekstern lenke) heter det:

«Departementet har derfor vært i kontakt med Barne- og likestillingsdepartementet som har opplyst at det ikke er i samsvar med gjeldende lov om likestilling å særbehandle menn i samme grad som kvinner.»

Mener regjeringen somler

– Å si at dette ikke er lov, er bare tull. Det er ingenting i likestillingsloven som hindrer regjeringen i å forsøke å få flere menn inn på kvinnedominerte studier, sier familiepolitisk talskvinne Anette Trettebergstuen (Ap).

Hun mener det er feil at loven må endres for at man skal kunne kvotere menn til kvinnedominerte studier, og viser til at det er et virkemiddel man i dag bruker for å få flere menn inn i barnehager.

– Dette kunne man løst ved å skrive en enkel forskrift. Det er ingen grunn til å vente på en ny likestillingslov, og det er helt feil å fremstille loven som mannefiendtlig, sier Trettebergstuen.

Ap-politikeren reagerer sterkt på at universitetene ikke får lov å kvotere inn menn.

– Dette handler om manglende politisk vilje til å kvotere. Vi ser at det på mange studier er stor kvinnedominans. Da er vi nødt å bruke kvoter slik vi har gjort for kvinner der menn er i flertall.

ØNSKER FLERE MENN: Universitetet i Bergen vil ha flere menn til psykologistudiet, og ønsker å innføre en kvoteringsordning. Det får de ikke lov til. Foto: Thor Brødreskift / Thor Brødreskift

Horne: – Må vente på ny lov

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) mener Trettebergstuen tar feil.

– I dag er det hindringer i likestillingsloven som gjør at vi ikke kan særbehandle menn. Derfor ønsker vi en ny lov der vi åpner for at man i større grad kan gjøre det, sier Horne.

NY LOV: Solveig Horne presenterer et forslag til ny likestillingslov i vår. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Forslag til ny likestillingslov skal presenteres for Stortinget i vår.

– Hvis dette var viktig for Ap, har de hatt mange år på å gjøre dette selv. Vi ønsker en ny lov der vi åpner for positiv særbehandling av menn. Den skal fremmes for Stortinget i løpet av våren, sier Horne.