Bergen 2017 AS er slått konkurs

Arrangørselskapet ble i dag slått konkurs av Bergen tingrett, og prosessen med et konkursbo er satt i gang.

Bakgrunnen er at kreditoren Interspons begjærte Bergen 2017 AS konkurs.

– Jeg beklager dette veldig, spesielt på vegne av alle kreditorene som nå mister muligheten til å få en delvis dekning av sine fordringer. Og jeg beklager veldig at vi ikke klarte å finne en løsning raskt nok, sier styreleder i Bergen 2017, Mona Hellesnes.

Interspons hadde utestående i underkant to millioner kroner da de bestemte seg for å begjære arrangøren konkurs.

I tingretten la styrelder for Bergen 2017 AS frem tall som viste et nytt underskudd på minus 38 mililioner kroner. Det er mindre enn de første tallene på rundt 55 millioner kroner, som ble kjent i november.

Tingretten gav Interspons medhold i kravet om å slå selskapet konkurs.

BEKLAGER: Mona Hellesnes og Yvonne Hetlevik i Bergen 2017 AS. Foto: Jon Bolstad / NRK

Fra folkefest til økonomisk fiasko

Sykkel-VM ble en enorm folkefest med gatene fulle av både bergensere og tilreisende.

Ettertiden har derimot vært preget av økonomisk rot.

Det ble i november klart at arrangøren Bergen 2017 skyldte penger til over 80 ulike kreditorer.

Eventselskapet Possibility AS slo seg selv konkurs i februar. Med en utestående gjeld på rundt fire millioner, og et erstatningskrav på ni millioner, var de en av Bergen 2017 sine hovedkreditorer.

– Jeg vil beklage sterkt at kreditorene har kommet i denne situasjonen. Mange har gjort en fantastisk innsats for at VM ble så bra som det ble, sier Hellesnes.

– Opp til bobestyrer å gjøre jobben videre

Hellesnes mener det er synd at de ikke får jobbet videre med saken.

– Vi har møtt veldig stor forståelse og tålmodighet hos de aller fleste kreditorene. Jeg personlig skulle gjerne jobbet litt til for å se om jeg kunne fått til en bedre løsning enn det som sannsynligvis blir nå.

Nå blir det opp til bobestyrer å gjøre jobben med å fordele det som er igjen av verdier etter Bergen 2017 på kreditorene.

– Vi har jobbet frem til i dag med å finne en løsning. Vi har ikke mulighet til å gjøre noe mer, sier Hellesnes.