Ber om tiltale mot Air France

Fransk påtalemyndighet ber om at flyselskapet Air France stilles for retten etter at et fly på vei fra Rio til Paris styrtet i 2009. De mener flyselskapet visste om tekniske feil før ulykken. 228 mennesker omkom, blant dem var far og sønn Karsten og Karsten Aleksander Moholt fra Bergen.